Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση

Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

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Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και γεμάτη προσμονή περίοδο διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός περιμένει τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, και δεν κρύβει τη χαρά της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

 

Η καθημερινότητά της έχει πλέον μια διαφορετική γλυκιά προσμονή, με την ίδια να απολαμβάνει τις στιγμές της εγκυμοσύνης και να μοιράζεται κατά διαστήματα μικρές εικόνες από την προσωπική της ζωή με τους διαδικτυακούς της φίλους. Οι αναρτήσεις της αποτυπώνουν την όμορφη διάθεση που τη συνοδεύει αυτή την περίοδο, αλλά και την ανυπομονησία της για τον ερχομό του μωρού τους.

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Το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να καλωσορίσει τον νέο μήνα με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση, έχοντας ως φόντο τη θάλασσα. Με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της να ξεχωρίζει, η παρουσιάστρια απολαμβάνει τη στιγμή δίπλα στον άνθρωπό της, σε ένα στιγμιότυπο γεμάτο τρυφερότητα.

«Καλό μήνα λουλούδια μου», έγραψε στη λεζάντα, στέλνοντας τις ευχές της στους followers της και υποδεχόμενη τον Νοέμβριο με τον πιο όμορφο τρόπο.

 

Το ζευγάρι φαίνεται πως απολαμβάνει αυτή τη νέα φάση της ζωής του, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μεσσηνία. Εκεί βρίσκεται και η επιχείρηση της Βίκυς Σταυροπούλου, τη διαχείριση της οποίας έχει αναλάβει φέτος η κόρη της.

Για τη Δανάη Μπάρκα, άλλωστε, αυτή η περίοδος έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς κάθε μέρα τη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη μεγαλύτερη αλλαγή της ζωής της: να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

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