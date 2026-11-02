Οι ευχές Κικίλια στην Μπαλατσινού: «Η ψυχή της οικογένειάς μας»

Τι έγραψε για τη γυναίκα της ζωής του;

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Celebrities & Gossip Νεα
Aπόσπασμα από τη συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, τον Ιούλιο του 2026- Τι είχε πει για την Τζένη Μπαλατσινού και την οικογένειά τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Κικίλιας ευχήθηκε δημόσια στη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, για τα γενέθλιά της μέσω social media.
  • Τη χαρακτήρισε ως "ψυχή της οικογένειάς μας" και "φανταστική μαμά".
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έχει έναν γιο, Παναγιώτη – Αντώνιο, ενώ η Τζένη έχει τρία παιδιά από προηγούμενο γάμο.
  • Ο Κικίλιας έχει εκφράσει την αγάπη του για τα παιδιά της Μπαλατσινού και τη σημασία της οικογένειας στη ζωή του.
  • Αναφέρθηκε στη σύζυγό του ως "ήρεμη δύναμη" και τόνισε τη σημασία του σπιτιού και της οικογένειας στην καθημερινότητά του.

Με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό θέλησε να ευχηθεί ο Βασίλης Κικίλιας στη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Ο υπουργός Ναυτιλίας επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την παρουσιάστρια, μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα social media.

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Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της αγαπημένης του και τη συνόδευσε με μια ξεχωριστή αφιέρωση, στην οποία περιέγραψε τη θέση που έχει στη ζωή του, αλλά και τον σημαντικό ρόλο της μέσα στην οικογένειά τους.

«Χρόνια πολλά στην ψυχή της οικογένειάς μας, στη φανταστική μαμά μας, στη γυναίκα μου!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας, στέλνοντας τις πιο θερμές ευχές του στην Τζένη Μπαλατσινού.

 

Η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2019 και τον Δεκέμβριο του 2020 υποδέχτηκε στη ζωή του τον γιο του, Παναγιώτη – Αντώνιο. Η οικογένειά τους συμπληρώνεται από τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει η Τζένη Μπαλατσινού από τον προηγούμενο γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, με τον Βασίλη Κικίλια να έχει αναφερθεί πολλές φορές με ιδιαίτερη αγάπη στη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί τους.

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Άλλωστε, ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία που έχει η οικογένεια στην προσωπική του ζωή. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», τον Ιούλιο του 2026, είχε περιγράψει το σπίτι και τους ανθρώπους του ως το πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Οι ευχές Κικίλια στην Μπαλατσινού: «Η ψυχή της οικογένειάς μας»

«Το σπίτι μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου, τα παιδιά μας είναι η Ιθάκη μου», είχε εξομολογηθεί, ενώ αναφερόμενος στη σύζυγό του είχε πει: «Η γυναίκα μου είναι ήρεμη δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παλέψει πολύ στη ζωή του».

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Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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