Ο Kimi Antonelli στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, τερματίζοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου σε έναν αγώνα που κέρδισε ο Max Verstappen. Ο οδηγός της Red Bull πήρε τη νίκη μπροστά από τον Lewis Hamilton, ο οποίος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στη δεύτερη θέση. Για τον Ιταλό, πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς σε ηλικία μόλις 20 ετών γίνεται ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Μέχρι τώρα, το ρεκόρ ανήκε στον τέσσερις φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Sebastian Vettel, ο οποίος κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο σε ηλικία 23 ετών. Το βάθρο, με φόντο την πίστα που φέρει το όνομα των αδελφών Rodríguez, πλαισιώθηκε αποκλειστικά από Παγκόσμιους Πρωταθλητές: ο Verstappen μετρά τέσσερις τίτλους, ο Hamilton έχει κατακτήσει επτά και ο Antonelli προσέθεσε πλέον τον πρώτο στο ενεργητικό του.



Ο Verstappen εξασφάλισε τη νίκη χάρη σε μια στρατηγική δύο στάσεων. Ο Ολλανδός εκκίνησε με τη μέση γόμα πριν περάσει στη μαλακή γόμα στον 27ο γύρο. Αφού ολοκλήρωσε 18 γύρους με τη γόμα C5, ο αγώνας διεκόπη με κόκκινη σημαία. Ο Verstappen εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να τοποθετήσει ένα ακόμη σετ με τη μαλακή γόμα και στη συνέχεια απέκρουσε την επίθεση του Hamilton μέχρι την καρό σημαία. Ο οδηγός της Ferrari είχε εκκινήσει με τη μαλακή γόμα πριν περάσει στη μέση γόμα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου του αυτοκινήτου ασφαλείας που προηγήθηκε της κόκκινης σημαίας, τοποθέτησε ένα ακόμη σετ με τη μαλακή γόμα. Κατά την επανεκκίνηση, ο Hamilton επέλεξε για άλλη μια φορά τη μαλακή γόμα, χρησιμοποιώντας ένα ήδη πατημένο σετ. Ο οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα τόσο με την κόκκινη όσο και με την κίτρινη γόμα.



Ο Antonelli, εν τω μεταξύ, εκκίνησε με τη μαλακή γόμα και περίμενε μέχρι τον 43ο γύρο πριν περάσει στη μέση γόμα. Ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε επίσης την κόκκινη σημαία για να τοποθετήσει ένα ακόμη πατημένο σετ της μαλακής γόμας. Ήταν μια στρατηγική που του επέτρεψε να εξασφαλίσει την τρίτη θέση και, το σημαντικότερο, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.



Ο Kimi Antonelli είναι ο τρίτος Ιταλός οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που κατακτά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οι δύο προκάτοχοί του το πέτυχαν επίσης με ελαστικά της Pirelli. Ο Giuseppe “Nino” Farina κατέκτησε τον τίτλο στην παρθενική σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1950, συμμετέχοντας σε έξι αγώνες με ελαστικά της Pirelli, ενώ ο Alberto Ascari εξασφάλισε το δεύτερο συνεχόμενο στέμμα του το 1953, κερδίζοντας και τα οκτώ Grand Prix στα οποία συμμετείχε εκείνη τη χρονιά με ελαστικά της Pirelli.

