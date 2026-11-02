To iCAUR V27 σε βιτρίνα   

Μετά την πρώτη της παρουσία στην AUTO ATHINA 2026, όπου προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών με το μοντέλο iCAUR V27, η νέα μάρκα οχημάτων νέας ενέργειας του Chery Group συνεχίζει την επαφή της με το ελληνικό κοινό, αυτή τη φορά στο δημοφιλές εμπορικό κέντρο Golden Hall.Η σχεδιαστική ταυτότητα του V27 έχει ήδη λάβει διεθνή αναγνώριση, καθώς απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Εσωτερικού στην κατηγορία Premium Car των Torino Automotive Design Awards (TADA) 2026, επιβεβαιώνοντας την έμφαση που δίνει η iCAUR στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια.

Η iCAUR, η οποία εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την O&J Automotive Hellas, μέλος του Ομίλου Emil Frey, αναπτύσσει τη δική της ταυτότητα μέσα από τη φιλοσοφία «Future Classic». Συνδυάζει στοιχεία από τον κόσμο των κλασικών SUV με σύγχρονες τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης κίνησης, πρακτικότητα και δυνατότητες εξατομίκευσης, απευθυνόμενη σε ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα και τρόπο ζωής

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία συνδυάζεται με την άνεση και τη λειτουργικότητα. Η κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών ανάλυσης 2,5K, με επεξεργαστή Qualcomm 8155, υποστηρίζει φωνητικές εντολές και ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA), ενώ το ηχοσύστημα 15 ηχείων αναβαθμίζει την εμπειρία των επιβατών. Επιπλέον, επτά διαφορετικά σενάρια χρήσης, μεταξύ των οποίων τα Nap και Camping, προσαρμόζουν τις λειτουργίες του οχήματος στις ανάγκες της καθημερινότητας και των δραστηριοτήτων αναψυχής.



Στην καρδιά του V27 βρίσκεται η τεχνολογία Golden REEV (Range-Extended Electric Vehicle), ένα σύστημα που συνδυάζει μια μπαταρία με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης (Plug-in) με έναν κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί ως γεννήτρια. Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ ο κινητήρας-γεννήτρια ενεργοποιείται όταν χρειάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη φόρτιση της μπαταρίας. Με αυτόν τον τρόπο, η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται και εξωτερικά, επιτρέποντας στο V27 να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για 130 χιλιόμετρα (WLTP, έκδοση AWD), ενώ η συνολική απόσταση που μπορεί να διανύσει φτάνει τα 870 χιλιόμετρα (WLTP, έκδοση AWD).



Το σύστημα τετρακίνησης i-AWD αποδίδει 335 kW (456 PS) και 505 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, το προηγμένο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης DTCS παρακολουθεί την περιστροφή των τροχών 1.000 φορές το δευτερόλεπτο, προσαρμόζοντας άμεσα τη μετάδοση της ροπής για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

Οι εκτός δρόμου δυνατότητες ενισχύονται από γωνία προσέγγισης 24°, γωνία εξόδου 23° και δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 600 χιλ., χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του μοντέλου.



Η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα στην εξέλιξη του V27. Η δομή αμαξώματος Star Armor αποτελείται κατά 76,53% από χάλυβα υψηλής αντοχής και κράμα αλουμινίου, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κεντρικό αερόσακο, πλευρικούς αερόσακους τύπου κουρτίνας, σύστημα υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου 2 και αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης (AEB).

Το μοντέλο χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας LFP της CATL, με ειδική προστατευτική δομή έξι στρωμάτων στο κάτω μέρος. Στο πλαίσιο των δοκιμών ασφαλείας της τεχνολογίας Golden REEV, η συστοιχία μπαταριών υποβλήθηκε σε άμεση έκθεση σε φλόγα θερμοκρασίας 900°C για 105 δευτερόλεπτα, χωρίς να εκδηλωθεί φωτιά ή έκρηξη. Τα μοντέλα της iCAUR κατασκευάζονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Wuhu της Κίνας και υποβάλλονται σε εκτεταμένες δοκιμές σε διαφορετικές και ακραίες συνθήκες, από θερμοκρασίες -40°C έως 50°C, μέχρι περιβάλλοντα μεγάλου υψομέτρου και τους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους χωρίς όριο ταχύτητας.



