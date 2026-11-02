Lepas Global Elegance Night: Με ελληνική υπογραφή

Και η αποκάλυψη του νέου Lepas Aura

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 11:52 Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
02.11.26 , 11:48 Αγορές σε δόσεις χωρίς τράπεζα - Τι αλλάζει
02.11.26 , 11:33 Δημήτρης Καπουράνης: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και το Instagram
02.11.26 , 11:30 Basketgate: Στα δικαστήρια ο Παναγιώτης Γιαννάκης
02.11.26 , 11:16 Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης για παράνομο κύκλωμα
02.11.26 , 11:15 Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4/12 η αίτηση - Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές
02.11.26 , 11:07 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που ακυρώθηκε το ταξίδι της στο Άμστερνταμ
02.11.26 , 11:04 Η παραμυθένια εμφάνιση της κόρης του Σπύρου Σιγούρου στη Sianti Gallery
02.11.26 , 11:00 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026: πότε ξεκινά και τι θα δούμε
02.11.26 , 11:00 «Μακρόνησος» του Μιχάλη Παπαδόπουλου από 21 Νοεμβρίου στο θέατρο Εν Αθήναις
02.11.26 , 10:58 Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
02.11.26 , 10:46 «Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
02.11.26 , 10:42 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Στο Grand Prix του Μεξικού με τέλειο leather look!
02.11.26 , 10:39 Δασκάλα στις ΗΠΑ γέννησε το παιδί του 13χρονου μαθητή της
02.11.26 , 10:14 Temu και Shein: Νέα χρέωση 2 ευρώ από 1η Νοεμβρίου
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης για παράνομο κύκλωμα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4/12 η αίτηση - Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Δασκάλα στις ΗΠΑ γέννησε το παιδί του 13χρονου μαθητή της
ΜΚΟ: «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Έχω πάθει σοκ τώρα»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Lepas Global Elegance Night: Με ελληνική υπογραφή
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εκδήλωση κατά την οποία αποκαλύφθηκε το  πρώτο concept car της μάρκας- είχε ισχυρό ελληνικό καλλιτεχνικό στοιχείο, με το ενδυματολογικό σκέλος να επιμελείται ο σχεδιαστής μόδας Vassilis Zoulias και τα κοσμήματα των μοντέλων ο Pericles Kondylatos. Την αφορμή για αυτή τη συνεργασία αποτέλεσε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα από τη βραδιά λανσαρίσματος της Lepas στην Ελλάδα, η οποία έγινε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο Golf της Γλυφάδας.

Lepas Global Elegance Night: Με ελληνική υπογραφή
Αυτή τη φορά, οι δύο σχεδιαστές ταξίδεψαν ως τη Wuhu της Κίνας προκειμένου να προσυπογράψουν την “Lepas Global Elegance Night” της 22ης Οκτωβρίου και το “User Summit” του Chery Group της 23ης. Έτσι αφενός τονίστηκε ακόμα περισσότερο ο συσχετισμός της Lepas με την κομψότητα, αφετέρου οι δύο Έλληνες σχεδιαστές βραβεύτηκαν μπροστά στο παγκόσμιο κοινό ως Elegant Partners της μάρκας.

Lepas Global Elegance Night: Με ελληνική υπογραφή
Αντλώντας έμπνευση από τα στοιχεία που συνθέτουν το όνομα Lepas, την λεοπάρδαλη και το πάθος, και με πλοηγό το μότο “Drive Your Elegance” οι δημιουργίες των δύο σχεδιαστών εντυπωσίασαν όλους όσοι παρευρέθηκαν στην Lepas Global Elegance Week 2026. Επιβεβαίωσαν δε ότι η επιλογή των Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos τελεί σε πλήρη αρμονία με την κομψότητα των “Leopard Aesthetics”, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ του κόσμου της Μόδας με εκείνον του Αυτοκινήτου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEPAS
 |
“LEPAS GLOBAL ELEGANCE NIGHT”
 |
LEPAS AURA
 |
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΣΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
Αυτοκινητο
Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island
Αυτοκινητο
Η ειδική έκδοση RS 660 της Aprilia για το Phillip Island
Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
Αυτοκινητο
Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
Αυτοκινητο
Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
Αυτοκινητο
Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο
Αυτοκινητο
Citroen 2 CV Concept: Έτσι γεννήθηκε το πρωτότυπο ρετρό μοντέλο
Honda CBR500R FOUR: Δείτε για ποιους λόγους είναι ξεχωριστή
Αυτοκινητο
Honda CBR500R FOUR: Δείτε για ποιους λόγους είναι ξεχωριστή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top