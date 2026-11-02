Lepas Global Elegance Night: Με ελληνική υπογραφή

Η εκδήλωση κατά την οποία αποκαλύφθηκε το πρώτο concept car της μάρκας- είχε ισχυρό ελληνικό καλλιτεχνικό στοιχείο, με το ενδυματολογικό σκέλος να επιμελείται ο σχεδιαστής μόδας Vassilis Zoulias και τα κοσμήματα των μοντέλων ο Pericles Kondylatos. Την αφορμή για αυτή τη συνεργασία αποτέλεσε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα από τη βραδιά λανσαρίσματος της Lepas στην Ελλάδα, η οποία έγινε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο Golf της Γλυφάδας.



Αυτή τη φορά, οι δύο σχεδιαστές ταξίδεψαν ως τη Wuhu της Κίνας προκειμένου να προσυπογράψουν την “Lepas Global Elegance Night” της 22ης Οκτωβρίου και το “User Summit” του Chery Group της 23ης. Έτσι αφενός τονίστηκε ακόμα περισσότερο ο συσχετισμός της Lepas με την κομψότητα, αφετέρου οι δύο Έλληνες σχεδιαστές βραβεύτηκαν μπροστά στο παγκόσμιο κοινό ως Elegant Partners της μάρκας.



Αντλώντας έμπνευση από τα στοιχεία που συνθέτουν το όνομα Lepas, την λεοπάρδαλη και το πάθος, και με πλοηγό το μότο “Drive Your Elegance” οι δημιουργίες των δύο σχεδιαστών εντυπωσίασαν όλους όσοι παρευρέθηκαν στην Lepas Global Elegance Week 2026. Επιβεβαίωσαν δε ότι η επιλογή των Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos τελεί σε πλήρη αρμονία με την κομψότητα των “Leopard Aesthetics”, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ του κόσμου της Μόδας με εκείνον του Αυτοκινήτου.