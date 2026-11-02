Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Agneta, η οποία προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, με πλημμύρες, ορμητικούς χειμάρρους και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Η Ρόδος βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς τα ξημερώματα της Δευτέρας εστάλη μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Τρίτη. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν ήδη καταγραφεί στη Ρόδο, τον Βόλο, τη Σάμο, την Κάλυμνο, τη Λήμνο και την Κίμωλο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε κινητοποίηση.

Ρόδος: Μήνυμα 112 και πλημμύρες στον Αρχάγγελο

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Ρόδο, όπου η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες. Στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με την Πολιτική Προστασία να καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Αρχάγγελο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Καταγράφηκαν ενέργειες για 3 αντλήσεις υδάτων, 1 κοπή δένδρου και 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν στις ταράτσες των σπιτιών τους για να προστατευτούν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις ιρλανδικές διαβάσεις στη διαδρομή από το Ασκληπειό προς το Θάρρι, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση των υδάτων.

Ρόδος: Κλειστά σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις τους.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις σχολικές μονάδες των δύο Δημοτικών Ενοτήτων και ισχύει για σήμερα.

Κακοκαιρία Agneta: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε το Σάββατο. Σύμφωνα με αυτό, άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Τρίτη (03-11-2026)

Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Σάμος: Πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Κυριακής στη Σάμο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και νερά εισέβαλαν σε κατοικίες.

Σύμφωνα με το samos24.gr, ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Ηραίου, όπου κινητοποιήθηκαν περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 28 κλήσεις για παροχή βοήθειας και έγιναν ενέργειες για 10 αντλησεις υδάτων, ενώ οι Αρχές συνέστησαν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων.

Στην επιχείρηση αποκατάστασης των προβλημάτων συμμετείχαν επίσης δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Βόλος: Πλημμύρες στη Νέα Αγχίαλο και υπερχείλιση ρέματος

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στον Βόλο, κυρίως στη Νέα Αγχίαλο και τη Χρυσή Ακτή Παναγίας.

Στην περιοχή Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου, η Πυροσβεστική δέχθηκε πέντε κλήσεις για βοήθεια. Αυτοκίνητο γέμισε λάσπες και φερτά υλικά, ενώ νερά εισέβαλαν σε κατοικία.

Στη Χρυσή Ακτή Παναγίας, ρέμα υπερχείλισε εξαιτίας του μεγάλου όγκου βροχής, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή. Μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση υδάτων και πεσμένων δέντρων.

Πλημμύρες καταγράφηκαν επίσης στα Παλαιά, στην οδό Λαρίσης και στη Νέα Ιωνία. Στη συμβολή των οδών Ισιδώρου και Βυζαντίου, η στάθμη του νερού ανέβηκε σχεδόν μέχρι τη μέση σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Ζημιές αναφέρθηκαν ακόμη στο αποχετευτικό δίκτυο και στον δημοτικό φωτισμό. Συνολικά καταγράφηκαν 12 κλήσεις και έγιναν ενέργειες για 7 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.

Λήμνος, Κάλυμνος και Κίμωλος: Προβλήματα από την κακοκαιρία

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στη Λήμνο, κυρίως στη Μύρινα, όπου τα ορμητικά νερά των ρεμάτων μετέφεραν μεγάλες ποσότητες χώματος, λάσπης και φερτών υλικών.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, στον Ρωμέικο Γιαλό τα λασπωμένα νερά που κατέληγαν στη θάλασσα έδωσαν στα νερά καφετιά απόχρωση.

Στη Νέα Μάδυτο συγκεντρώθηκαν πέτρες, χαλίκια, κλαδιά και σκουπίδια, ενώ σε σημεία κοντά σε αγωγούς απορροής καταγράφηκαν φθορές στο οδόστρωμα και υποχώρηση τμημάτων της ασφάλτου.

Προβλήματα στην κυκλοφορία και συσσώρευση νερών σε χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου καταγράφηκαν επίσης στην Κάλυμνο, ενώ τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στην Κίμωλο. Συγκεκριμένα στην Κάλυμνο έγιναν ενέργειες για 1 άντληση υδάτων και 1 κοπή δένδρου.