Σταδιακά θα περιοριστούν τα καιρικά φαινόμενα μέσα στις επόμενες ώρες, χωρίς ωστόσο να σταματήσουν οι βροχές σε όλη τη χώρα. Η πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, όμως, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με την Κυριακή να αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα του Σαββατοκύριακου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η νέα επιδείνωση θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τα δυτικά και σταδιακά να κινηθούν προς ανατολικότερες περιοχές.

Καιρός σήμερα: Πού θα συνεχιστούν οι βροχές

Σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ κυρίως στην Κρήτη, ενώ στην Εύβοια αναμένονται πιο ήπια φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στις νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Από το μεσημέρι και μετά, σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση τη Θράκη, καθώς και στο Ιόνιο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στο βόρειο Ιόνιο υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρότερων καταιγίδων.

Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 8 έως 19 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές από τις πρώτες βραδινές ώρες και θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μεταβαλλόμενοι, εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ.

Καιρός: Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αναμένεται να διατηρηθεί η αστάθεια, με νέα επιδείνωση να ξεκινά από τα δυτικά και σταδιακά να κινείται προς ανατολικότερες περιοχές.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να συνοδεύεται από τοπικά ισχυρές και παρατεταμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Αρχικά θα επηρεαστούν το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά, επηρεάζοντας και περιοχές του Αιγαίου.

Παράλληλα, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, ενώ προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι ενδέχεται επίσης να ενισχυθούν.

Όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις ή δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες ενημερώσεις, καθώς η εξέλιξη των φαινομένων μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Καιρός: Η Κυριακή η πιο δύσκολη ημέρα με βροχές και καταιγίδες

Η Κυριακή 1η Νοεμβρίου αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του Σαββατοκύριακου, καθώς προβλέπεται νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων:

«Την Κυριακή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα, οπότε θα πρέπει να είμαστε και πάλι σε επιφυλακή».

Μαρουσάκης: «Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα “χτυπήσουν” τη χώρα»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα το επόμενο διάστημα, με τα έντονα φαινόμενα να διατηρούνται έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να γίνει περισσότερο χειμωνιάτικο, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά.