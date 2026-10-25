Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από Δευτέρα - Στο επίκεντρο η Αττική

Ισχυρά φαινόμενα και την Τρίτη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επιδείνωση του καιρού από Δευτέρα 26-10-2026 έως Τρίτη 27-10-2026.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική χώρα.
  • Στην Αττική, βροχές έως το μεσημέρι και ξανά το βράδυ της Δευτέρας.
  • Προβλέπονται τοπικές χαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιοχές.
  • Επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)

  • Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.
  • Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
  • Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
  • Στις Σποράδες και την Εύβοια.
  • Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Μεθαύριο Τρίτη (27-10-2026)

  • Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι.
  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.
  • Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.
  • Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.
     
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