Νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με την Εύβοια και τις Σποράδες να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Αττική επιστρέφουν οι βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ δεν αποκλείεται να πέσουν οι πρώτες νιφάδες στην Πάρνηθα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Μετά τη σύντομη ανάπαυλα με τον ηπιότερο καιρό, το σκηνικό αλλάζει ξανά, με πιο χειμωνιάτικες συνθήκες. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, τα φαινόμενα στην Αττική δεν αναμένεται να έχουν την ίδια ένταση με τις βροχές των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο θα βρέξει και πάλι σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από την κακοκαιρία.

Όπως ανέφερε η Ματίνα Μπέρου, οι βροχές στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα της Παρασκευής και να διατηρηθούν έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην περιοχή αναμένονται κυρίως στο Λαύριο και στην Πάρνηθα. Μάλιστα, λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών, δεν αποκλείεται να σημειωθεί χιονόπτωση στα ψηλότερα σημεία της Πάρνηθας κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο.

Το Σάββατο το κρύο θα είναι αισθητό στο λεκανοπέδιο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται, σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσιάστηκε στη μετεωρολογική ενημέρωση, από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Εύβοια και Σποράδες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η Εύβοια θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο των φαινομένων, μαζί με τις Σποράδες, όπου αναμένονται οι περισσότερες βροχοπτώσεις.

Αρκετές βροχές προβλέπονται επίσης στη Χαλκιδική, στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην ανατολική Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, προτού αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν από το μεσημέρι.

Στις ορεινές περιοχές της χώρας αναμένονται επίσης χιονοπτώσεις, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας θα δημιουργήσει χειμωνιάτικες συνθήκες στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Καιρός: Τι προβλέπουν ΕΜΥ και Meteo για σήμερα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Παρασκευή νεφώσεις με βροχές ή όμβρους θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοανατολικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και στην Εύβοια. Στις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ λίγα χιόνια προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Ανάλογη εικόνα περιγράφει και το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάνοντας λόγο για πρόσκαιρη επιδείνωση με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσουν τους 20 με 22 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια, κυρίως στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Από το μεσημέρι τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και ο καιρός να βελτιωθεί σταδιακά.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα νοτιοδυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η εικόνα θα παραμείνει κατά βάση βελτιωμένη, αν και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.