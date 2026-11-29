Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Έντονα χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας. Οι βροχοπτώσεις στην Αττική σταδιακά υποχωρούν, ωστόσο οι θυελλώδεις βοριάδες παραμένουν επικίνδυνοι, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση από τη Δευτέρα.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στην Αττική τα πιο έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης έχουν περάσει, με τις βροχές να περιορίζονται σταδιακά μέσα στη νύχτα. Ωστόσο, η προσοχή στρέφεται πλέον στους ισχυρούς βόρειους ανέμους, οι οποίοι πνέουν με θυελλώδη ένταση, με τις ριπές να ξεπερνούν ακόμη και τα 100 χλμ./ώρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να πέσουν λίγες νιφάδες χιονιού στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα, χωρίς να αναμένονται αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τις επόμενες ημέρες.

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία στην Αττική θα υποχωρήσει αισθητά, καθώς ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου, από τους 18 βαθμούς που έφτασε σήμερα. Οι βροχές θα συνεχιστούν, αλλά με μικρότερη ένταση και συχνότητα.

Κακοκαιρία Άργος: Πού θα συνεχιστούν οι βροχές και οι χιονοπτώσεις

Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος του Star, στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Βροχές αναμένονται επίσης σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, ωστόσο σταδιακά θα περιοριστούν. Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί έως το μεσημέρι.

Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, θα συνεχιστούν στα ορεινά, φτάνοντας μέχρι και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Χιόνια αναμένονται επίσης σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ και νέα απαγορευτικά απόπλου

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι θα διατηρηθούν θυελλώδεις και θα επεκταθούν έως το νότιο Αιγαίο. Η έντασή τους θα φτάνει τα 9 με 10 μποφόρ, τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και τη Δευτέρα.

Εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών, αναμένονται νέα απαγορευτικά απόπλου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, με τον καιρό να αποκτά πλέον ξεκάθαρα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

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