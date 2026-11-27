Τι είχε πει ο Νίκος Στραβελάκης για τον άνθρωπο που τράβηξε τον καυγά και τον διέρρευσε/ βίντεο από Open

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η ταυτότητα του προσώπου που φέρεται να διέρρευσε το επίμαχο βίντεο από τον έντονο καβγά ανάμεσα στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη!

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Open, το κανάλι έκανε σοβαρή έρευνα και βρήκε εκείνον που μέσα από το control room τράβηξε το βίντεο και στη συνέχεια το διέρρευσε στα social media.

H Kατερίνα Παπακωστοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά εκείνου που τράβηξε το βίντεο

«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής.Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό» ανέφερε η ανακοίνωση του καναλιού.

Λίγες μέρες νωρίτερα η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Νίκος Στραβελάκης είχαν πει πως θα βρεθεί ο άνθρωπος που τους τραβούσε βίντεο παράνομα και πως θα στραφούν και οι ίδιοι νομικά εναντίον του καθώς η παράνομη βιντεοσκόπηση αποτελεί κακούργημα.

«Το βίντεο το τράβηξε κάποιος κακόβουλος από το κανάλι ο οποίος και θα εντοπιστεί. Είναι ντροπή κάποιος που δουλεύει εδώ να μη σέβεται ούτε τη δική μας δουλειά ούτε και τη δική του και να εκμεταλλεύεται μία ανθρώπινη στιγμή που είχαμε. Eίναι κακουργηματική πράξη» ανέφερε on air o Νίκος Στραβελάκης.

Η διαρροή του βίντεο είχε προκαλέσει αναστάτωση ενώ χθες η αρχισυντάκτρια της εκπομπής Bάσω Μητρομάρα ως υπεύθυνη του κοντρόλ, αν και όπως ισχυρίζεται δε διέρρευσε εκείνη το βίντεο, υπέβαλλε την παραίτησή της.