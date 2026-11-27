Τη δική της απάντηση μετά την αποχώρηση του Στράτου Τζώρτζογλου από τις θεατρικές παραγωγές «Όλιβερ Τουίστ» που ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» που θα ξεκινούσε αρχές Δεκέμβρη έδωσε η παραγωγός των παραστάσεων Γιούλη Ηλιοπούλου.

Δέσποινα Κασιώτη-Στράτος Τζώρτζογλου-Μαρία Γεωργιάδου-Γιούλη Ηλιοπούλου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ



«Έγινε αναίρεση της συμφωνίας. Όταν αναιρείται μία συμφωνία υπάρχει και λήξη στη συνεργασία. Όταν υπάρχουν αξιώσεις διαφορετικές από αυτές που έχουν συμφωνήσει δύο άνθρωποι. Εγώ θέλω να έχω συνεργάτες έντιμους. Δεν είμαι θυμωμένη απλά έχει λήξει η προσωπική μας συνεργασία» δήλωσε στην εκπομπή Happy Day ενώ υποστήριξε πως ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν είχε σωστή συμπεριφορά απέναντι στους υπόλοιπους συντελεστές του Θίασου.

«Πριν όμως και από αυτό υπήρχαν και άλλα προβλήματα όπως καθυστερήσεις στις πρόβες. Υπήρχε πρόβλημα στη συμπεριφορά του Στράτου απέναντι στους άλλους ηθοποιούς» τόνισε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου με την Γιούλη Ηλιοπούλου και την Τάρια Μπούρα στην πρεμιέτα του Όλιβερ Τουίστ

Λίγο νωρίτερα ο Στράτος Τζώρτζογλου στο tlife είχε πει πως η Γιούλη Ηλιοπούλου «ως παραγωγός έδειξε πολύ κακό εαυτό», και του ζήταγε να παίξει σε δύο παραστάσεις παίρνοντας έναν μόνο μισθό, ενώ παράλληλα αρνήθηκε να του πληρώσει και τον ενάμιση μήνα που έκανε πρόβες.

Όλα ξεκίνησαν όταν τέθηκε επί τάπητος το πρόγραμμα της περιοδείας. Ο ηθοποιός, όπως ισχυρίστηκε ενημερώθηκε για το πρόγραμμα τελευταία στιγμή και είχε υποχρεώσεις με το σήριαλ στο οποίο παίζει. Ο «Όλιβερ Τουίστ» ξεκίνησαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στο Μαρούσι και ο ηθοποιός έπαιξε μόνο στις 8 Νοεμβρίου και την Κυριακή 15 καθώς μετά αποχώρησε και δεν μπόρεσε να δώσει το παρών στις άλλες δύο τελευταίες Κυριακές του μήνα.

Στράτος Τζώρτζογλου-Γιούλη Ηλιοπούλου-Ραφαέλα Μητροπούλου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Εκεί άρχισε ο καβγάς. Όπως της είπα της κας Ηλιοπούλου, δεν με αφήνει ο ΑΝΤ1 να φύγω γιατί έχω γυρίσματα. Δηλαδή το πρόγραμμα της περιοδείας έπρεπε να το έχω έναν μήνα πριν, να κανονίσουν οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 να μη μου βάλουν γυρίσματα εκείνες τις μέρες. Δεν μπορείς να μου το στέλνεις τέσσερις μέρες πριν. Δεν μπορούν να γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν μου έχουν συμβεί στα 41 χρόνια που έχω δουλέψει με παραγωγούς και έχω κάνει κι εγώ δικές μου παραγωγές» είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην περιοδεία που είχε γίνει το καλοκαίρι υποστηρίζοντας πως τονίζοντας έμειναν απλήρωτες οι ημέρες μετακίνησης στην Ηγουμενίτσα και ότι η παραγωγή δεν κάλυπτε έξοδα διατροφής, αφήνοντας τους ηθοποιούς σε ξενοδοχεία μακριά από το κέντρο (με αποτέλεσμα να τους κερνούν το φαγητό οι τοπικοί αντιδήμαρχοι).

«Δεν έχω πληρωθεί τις ημέρες από το καλοκαίρι, γιατί κάναμε τρεις παραστάσεις αλλά μακριά. Μία στην Ηγουμενίτσα, δηλαδή θέλαμε οκτώμισι ώρες να πάμε και οκτώμισι να γυρίσουμε, αλλά είναι μία μέρα να πας, μία μέρα να παίξεις την παράσταση και μία μέρα να γυρίσεις.

Μας πετάξαν σε κάτι ξενοδοχεία μακριά από την πόλη, να μην μπορείς να αγοράσεις να φας και μας βγάζανε μετά την παράσταση και στις τρεις πόλεις ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και μας έκαναν το τραπέζι. Δηλαδή δεν πλήρωναν ούτε λεφτά για φαΐ ούτε για νεράκια.

Το είδα εγώ τότε το καλοκαίρι, μου κακοφάνηκε αυτό, αλλά λέω, θα μου τα δώσουνε μετά. Ήμουν καλή τη πίστει»

