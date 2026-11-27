Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο έπειτα από σκληρή μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ανάμεσα σε όσους την αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος επέλεξε έναν λιτό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο για να τιμήσει τη μνήμη της.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γνωστός δημιουργός και ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της εκλιπούσας, συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία».

Μια φιλία που γεννήθηκε στις «Σαββατογεννημένες» και άντεξε στον χρόνο

Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Μάγδα Τσαγγάνη συμμετείχε στο πρώτο τηλεοπτικό εγχείρημα του Γιώργου Καπουτζίδη, τις εμβληματικές «Σαββατογεννημένες». Εκεί, υποδύθηκε τη μητέρα του ήρωα που ενσάρκωνε ο Αργύρης Αγγέλου, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της με το αστείρευτο χιούμορ και την ερμηνεία της.

Ο δεσμός τους, όμως, ξεπέρασε τα όρια μιας απλής επαγγελματικής συνεργασίας. Περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά, όταν η ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε αθόρυβα και ουσιαστικά στο πλευρό της, καλύπτοντας τα έξοδα για τη νοσηλεία της στο κέντρο αποκατάστασης. Με αυτή την κίνηση έμπρακτης στήριξης έδειξε πόσο βαθιά εκτιμούσε και αγαπούσε τη «δική τους υπέροχη Μάγδα», τη μνήμη της οποίας αποχαιρετά σήμερα με αγάπη.