Λίγες μέρες μετά το κλείσιμο του κεφαλαίου με τη Άννα Βίσση, με την οποία συνεργάζονταν για πάνω από 40 χρόνια ο δημιουργός ανοίγει νέα σελίδα και ανακοινώνει το νέο του κομμάτι.

Το νέο του άλμπουμ έχει 14 τραγουδίστρια με ένα να έχει προκαλέσει αίσθηση.

Πρόκειται για το τραγούδι “Φίδι” που κάποιοι ισχυρίστηκαν πως οι στίχοι του αποκαλούν υπονοούμενα προς την Άννα Βίσση.Ο συνθέτης, συμφωνα με πληροφορίες εργάζεται ήδη και έχει ηχογραφήσει τα νέα του τραγούδια με τη νέα του μούσα Αφροδίτη Χατζημηνά την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar».

Ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση το 2023/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ



Ωστόσο οι περισσότεροι έμειναν στο εν λόγω τραγούδι καθώς αναφέρεται σε μία σχέση που εκείνος ισχυρίζεται πως έδωσε τα πάντα αλλά τελείωσε άδοξα.

Οι στίχοι του τραγουδιού

«Ήμουν στους χειμώνες σου πάντα το καλοκαίρι, με τα φτερά που σου ‘δωσα, σ’ όλης της Γης ταξίδες τα μέρη.

Μες την καρδιά μου σ’ έμπασα, σου ‘δωσα αντικλείδι, πού να ‘ξερα πως έκρυβα ο δυστυχής στον κόρφο μου ένα φίδι.

Γλώσσα μου διχαλωτή, ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα,

ξέχασες πως όταν έπεφτες στις πλάτες μου εγώ σε κουβαλούσα.

Γλώσσα μου διχαλωτή για πες μου άλλο τι θα ‘θελες για σένανε να κάνω,

θέλεις να εξαφανιστώ από τη Γη, όμως αυτή την χάρη δεν στην κάνω».

