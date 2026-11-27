Μία «δύσκολη» Σύνοδος Κορυφής με αμφίβολα αποτελέσματα, πολλές εθνικές θέσεις στο… repeat, αλλά και μια μεγάλη ασέβεια από ηγέτες που δε θέλουν να λέγονται «φειδωλοί».

Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσαν χθες την έκτακτη Σύνοδο που διοργάνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, προκειμένου να συζητηθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός επταετής προϋπολογισμός. Η συνάντηση θα ήταν διήμερη, αν υπήρχε πιθανότητα για συμφωνία. Ωστόσο, φάνηκε από νωρίς ότι τα κράτη-μέλη δεν ήταν σε θέση να υποχωρήσουν, οπότε η δέυτερη μέρα δεν κρίθηκε απαραίτητη.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, όλες οι χώρες προσήλθαν στη Σύνοδο Κορυφής χωρίς να έχουν κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στις αρχικές τους θέσεις. «Εάν όλοι είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη συμφωνίας, οι θέσεις πρέπει να αλλάξουν», σχοίαζε η ίδια πηγή.

Στο τραπέζι βρέθηκε η συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η οποία προσπάθησε να μειώσει την αρχική πρόταση της Κομισιόν από το ποσό των δύο τρισεκατομμυρίων ευρώ στα 1,8 τρισ περίπου.

Κυριάκος Πιερρακάκης & Νίκος Χριστοδουλίδης / AP (Geert Vanden Wijngaert)

Ωστόσο, ούτε αυτή η γενναία περικοπή ύψους 204 δισ ευρώ, κυρίως από τα κονδύλια της Συνοχής, δεν είναι αρκετά για τους «τσιγκούνηδες του Βορρά», οι οποίοι ζητούν κι άλλες, δραματικές περικοπές. Και αυτή τη φορά βάζουν στην εξίσωση και το «μαχαίρι» στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, που ωστόσο αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τις περισσότερες από τις χώρες της «Συνοχής» και τη Γαλλία – η οποία δεν ανήκει σε καμία από τις ομάδες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι «τσιγκούνηδες» - που δε θέλουν να λέγονται ούτε καν «φειδωλοί», αλλά μεταρρυθμιστές- απαιτούν περαιτέρω περικοπές, τουλάχιστον 50 δις ευρώ. Από πού θα τα κόψει ο Αντόνιο Κόστα; Θα φανεί στο δρόμο προς τη Σύνοδο Κορυφής Δεκεμβρίου.

Όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο Κορυφής, τρία ήταν τα ζητήματα που έθεσε στους ηγέτες ο Αντόνιο Κόστα. Πρώτον, τις απόψεις τους στο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, δεύτερον, στην κατανομή των πόρων μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών δαπανών και τρίτον, σε μια ισορροπημένη δέσμη νέων ιδίων πόρων (των νέων δηλαδή εναλλακτικών εσόδων για την ΕΕ).

Οι «τσιγκούνηδες» θέλουν μείον 50 δις περαιτέρω περικοπές

«Όσον αφορά το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν περαιτέρω μειώσεις, ενώ τα περισσότερα τάχθηκαν κατά περαιτέρω περικοπών. Μάλιστα, ορισμένοι πρότειναν ακόμη και την αναίρεση ορισμένων περικοπών, ιδίως στον τομέα της Συνοχής. Σχετικά με την κατανομή μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών ζήτησε να μην περιοριστεί η χρηματοδότηση για τη γεωργία και τη συνοχή. Τέλος, όσον αφορά τους νέους ιδίους πόρους, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας», δήλωσε.

Από τη μεριά της, η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι τα δύο διαδοχικά διαπραγματευτικά κείμενα έχουν ήδη επιφέρει «σημαντικές περικοπές».

«Αδιέξοδο» στη Σύνοδο Κορυφής για τον Προϋπολογισμό / AP (Geert Vanden Wijngaert)

«Κατανοώ την ανάγκη για συμβιβασμούς. Ταυτόχρονα, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις προτεραιότητες που έχουμε συμφωνήσει συλλογικά. Τα τελευταία χρόνια, σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητούσαμε περισσότερη ευρωπαϊκή δράση», είπε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Απομένει ακόμη πολλή δουλειά. Τώρα πρέπει να συναρμολογηθούν όλα τα κομμάτια του παζλ. Αυτό θα αποτελέσει πρόκληση», συμπλήρωσε. Ανακοίνωσε, ωστόσο, πρόοδο στους νέους ιδίους πόρους, με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών να συγκεντρώνει ευρεία υποστήριξη.

Έλλειψη σεβασμού

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε, τέλος, η άρνηση της Δανίας και της Σουηδίας να συμμετάσχουν στις συναντήσεις με τις χώρες-φίλους της Συνοχής. Επικαλούμενες ότι δεν έχει νόημα, ότι «είχαν δυσάρεστη εμπειρία», ότι «δεν είναι αποτελεσματικός αυτός ο τρόπος», οι ηγέτες της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και ο Ουλφ Κρίστενσον δεν εμφανίστηκαν στις συναντήσεις. Στις αντίστοιχες συναντήσεις συμμετείχαν η Ελλάδα και η Κύπρος.

Φυσικά, η πράξη τους σχολιάστηκε έντονα ως έλλειψη σεβασμού που… «δε θα τους βοηθήσει στην μελλοντική τους διαπραγμάτευση», όπως σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Δάνειο για Ουκρανία

Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης τη χορήγηση πρόσθετου δανείου στην Ουκρανία. Είκοσι τέσσερα κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ της πρότασης. Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία εξακολουθούν να αρνούνται τη συμμετοχή τους, ενώ η Βουλγαρία που αρχικά δεν ήθελε να συνδράμει, τελικά θα συμμετάσχει μόνο στο μη στρατιωτικό σκέλος, εστιάζοντας σε περιοχές όπου διαβιεί η εθνική της μειονότητα.

Ωστόσο, ούτε γι αυτό το θέμα υπήρξε συμφωνία. «Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό τον Δεκέμβριο», είπε ο Αντόνιο Κόστα.