Ένοχος για τη δολοφονία του πρώην συντρόφου του, Τζέσι Μπερντ, και του νέου συντρόφου του, Λουκ Ντέιβις, κρίθηκε ο 31χρονος πρώην αστυνομικός Μπο Λαμάρ - Κόντον στην Αυστραλία, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2024. Οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό της αυτοάμυνας, έπειτα από μια δίκη δύο μηνών, κατά την οποία παρουσιάστηκαν στοιχεία για την εμμονική συμπεριφορά του κατηγορουμένου, τις δολοφονίες και την προσπάθεια εξαφάνισης των αποδεικτικών στοιχείων.

Η σχέση που εξελίχθηκε σε εμμονή

Ο Μπο Λαμάρ γνώρισε τον 26χρονο Τζέσι Μπερντ τον Οκτώβριο του 2022, σε νυχτερινό κέντρο. Ο Μπερντ εργαζόταν ως τηλεοπτικός παρουσιαστής στο Network Ten και ήταν διαιτητής στο πρωτάθλημα αυστραλιανού ποδοσφαίρου AFL.

Η σχέση τους έληξε τον Απρίλιο του 2023, όταν ο Μπερντ ανακάλυψε ότι ο σύντροφός του παρακολουθούσε τα προσωπικά του μηνύματα και παρενέβαινε στον λογαριασμό του στο Instagram, αφαιρώντας άλλους άνδρες από τη λίστα των ακολούθων του.

Ο Τζέσι Μπερντ και ο Λουκ Ντέιβις / Φωτογραφία: Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, ο χωρισμός δεν έβαλε τέλος στην παρακολούθηση. Ο Λαμάρ εξακολουθούσε να αποκτά πρόσβαση στο κινητό του πρώην συντρόφου του, ενώ φέρεται να εισέβαλλε επανειλημμένα στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού, ο Μπερντ ξύπνησε και βρήκε τον πρώην σύντροφό του μέσα στην κρεβατοκάμαρά του. Αρχικά δεν αντιλήφθηκε ποιος ήταν και τον καταδίωξε στον δρόμο. Για την υπόθεση αυτή, ο Λαμάρ κρίθηκε επίσης ένοχος για παράνομη είσοδο σε κατοικία υπό επιβαρυντικές περιστάσεις.

Οι δύο άνδρες επανασυνδέθηκαν προσωρινά, ωστόσο τον Νοέμβριο του 2023 ο Μπερντ έβαλε οριστικό τέλος στη σχέση τους. Στο μεταξύ, είχε γνωρίσει τον 29χρονο Λουκ Ντέιβις και οι δύο τους είχαν ξεκινήσει μια νέα σχέση.

Η μητέρα του Μπερντ, Έλεν, περιέγραψε στο δικαστήριο τη χαρά του γιου της για τη νέα του σχέση.

«Ήταν ακόμη στην αρχή, αλλά ήταν και οι δύο ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον», κατέθεσε. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι ο γιος της τής είχε στείλει φωτογραφία με τον Ντέιβις από συναυλία της Pink. «Του έστειλα μια μεγάλη καρδιά και του είπα ότι ήμουν πολύ χαρούμενη και για τους δύο», ανέφερε.

Το σχέδιο εκδίκησης και το ψέμα για τον καρκίνο

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η νέα σχέση του Μπερντ αποτέλεσε το σημείο καμπής για τον πρώην αστυνομικό. Ο εισαγγελέας Μπρετ Χάτφιλντ υποστήριξε ότι, μετά την οριστική απόρριψη, ο Λαμάρ άρχισε να σχεδιάζει την εκδίκησή του.

Μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να επιστρέψει στη ζωή του πρώην συντρόφου του χρησιμοποιώντας ακόμη και ένα ψέμα για την υγεία του.

O αστυνομικός που σκότωσε τον πρωήν του και τον φίλο του

Ειδικότερα, έπεισε μια φίλη του να στείλει στον Μπερντ ένα μήνυμα 1.600 λέξεων, το οποίο είχε γράψει ο ίδιος. Σε αυτό ισχυριζόταν ότι έπασχε από καρκίνο και ότι ενδεχομένως θα χρειαζόταν να ακρωτηριαστεί το χέρι του.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια της δίκης, υποστήριξε ότι είχε διαγνωστεί από θεραπευτή φυσικοπαθητικής με «μια μορφή σποραδικού καρκίνου».

Η εισαγγελία παρουσίασε, επίσης, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κατηγορούμενος είχε αρχίσει να αναζητά όπλο και να συγκεντρώνει αντικείμενα που θα τον βοηθούσαν να αποκρύψει την ταυτότητά του και να καλύψει τα ίχνη του.

Η μεταμφίεση σε διανομέα και οι δύο δολοφονίες

Το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 2024, ο Λαμάρ έφτασε στο σπίτι του Μπερντ με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Το όχημα είχε νοικιάσει η μητέρα του, έπειτα από δικό του αίτημα.

Περίμενε να φύγουν οι συγκάτοικοι του τηλεοπτικού παρουσιαστή και στη συνέχεια μπήκε στην κατοικία χρησιμοποιώντας κλειδί που είχε αντιγράψει.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν μεταμφιεσμένο σε διανομέα της Uber. Παρέμεινε για περίπου 20 λεπτά στον δρόμο, πριν ακουστούν πυροβολισμοί.

Κατά την απολογία του, ο πρώην αστυνομικός υποστήριξε ότι είχε πάει στο σπίτι για να παραλάβει προσωπικά του αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα δαχτυλίδι Cartier αξίας 25.000 δολαρίων Αυστραλίας. Ισχυρίστηκε ότι είχε μεταμφιεστεί για να μην αναγνωριστεί.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Μπερντ τον απείλησε με μαχαίρι και ότι πυροβόλησε αρχικά για να τον αφοπλίσει, ενώ ο δεύτερος πυροβολισμός ήταν ατύχημα. Για τον θάνατο του Ντέιβις ισχυρίστηκε ότι εκείνος αυτοπυροβολήθηκε προσπαθώντας να αρπάξει το όπλο.

Η εισαγγελία παρουσίασε διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στο δικαστήριο, ο Μπερντ πυροβολήθηκε στην πλάτη και στη συνέχεια στον κρόταφο, ενώ βρισκόταν ήδη βαριά τραυματισμένος στο πάτωμα της κουζίνας. Ο Ντέιβις δέχθηκε πυροβολισμό ενώ προσπαθούσε να καλέσει την Άμεση Δράση.

Οι θήκες του σερφ και το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ

Μετά τις δολοφονίες, ο Λαμάρ επιχείρησε να καθαρίσει την κατοικία και να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Αγόρασε καθαριστικά, σφουγγαρίστρες και σακούλες απορριμμάτων, ενώ χρησιμοποίησε θήκες για σανίδες του σερφ και καλύμματα για τη μεταφορά των σορών.

Όταν οι συγκάτοικοι του Μπερντ επέστρεψαν στο σπίτι, παρατήρησαν τις θήκες στην αυλή και φωτογράφισαν ένα κόκκινο υγρό που έβγαινε από αυτές. Αρχικά, μία από τις γυναίκες πίστεψε ότι επρόκειτο για νερό αναμεμειγμένο με σκουριά. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, οι θήκες είχαν εξαφανιστεί.

Ο πρώην αστυνομικός ζήτησε, επίσης, τη βοήθεια φίλων του για τη μεταφορά των σορών, χωρίς να τους αποκαλύπτει πάντοτε τι ακριβώς συνέβαινε.

Ένας φίλος του κατέθεσε ότι ο Λαμάρ του είχε τηλεφωνήσει και του είχε πει ότι είχε «σκοτώσει ανθρώπους», ζητώντας του να πάρει άδεια από την εργασία του για να τον βοηθήσει να καθαρίσει το σπίτι.

Σε μία άλλη μετακίνηση, έπεισε μια φίλη του να τον συνοδεύσει με βαν προς το Γκούλμπερν, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Η γυναίκα θυμήθηκε ότι στο πίσω μέρος του οχήματος υπήρχαν καλύμματα και ότι η ατμόσφαιρα μύριζε έντονα λεμόνι.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Λαμάρ έβαλε να παίξει το «No Body, No Crime» της Τέιλορ Σουίφτ, ένα τραγούδι του οποίου ο τίτλος μεταφράζεται ως «Χωρίς πτώμα, δεν υπάρχει έγκλημα».

Οι σοροί των δύο ανδρών εντοπίστηκαν τελικά σε αγροτική έκταση, κοντά σε μοναστήρι, στην περιοχή του Γκούλμπερν.

Η ετυμηγορία των ενόρκων και η ποινή

Στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ο Λαμάρ παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μπόνταϊ για να παραδοθεί. Λίγο νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με γραμμή υποστήριξης της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι είχε υποστεί εκφοβισμό και ψυχολογική κακοποίηση από συναδέλφους του και ότι εμφάνιζε συμπτώματα σχιζοφρένειας. Στη συνέχεια ζήτησε από την υπάλληλο να διαγράψει όσα είχε αναφέρει.

Η υπεράσπιση επέμεινε ότι ο πρώην αστυνομικός είχε ενεργήσει σε αυτοάμυνα και ότι πανικοβλήθηκε μετά το περιστατικό, επειδή αντιλαμβανόταν πώς θα φαινόταν η σκηνή σε τρίτους.

Ο δικηγόρος του, Τζον Στράτον, αναγνώρισε ότι ο πελάτης του είχε επιδείξει «ανόητη» και «ασυνήθιστη» συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντάς τον έναν σύντροφο με κακή συμπεριφορά, αλλά υποστήριξε ότι αυτό δεν τον καθιστούσε δολοφόνο.

Οι ένορκοι απέρριψαν τελικά τη γραμμή υπεράσπισης και χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από μία ώρα για να καταλήξουν στην ενοχή του 31χρονου για τη διπλή δολοφονία.

Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027. Ο Λαμάρ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης, μετά την καταδίκη του για τις δολοφονίες που συγκλόνισαν την Αυστραλία.