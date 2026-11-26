Μεγαλύτερη εύνοια, περισσότερη αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες για θετικές εξελίξεις αναμένεται να φέρει το επόμενο διάστημα για τέσσερα ζώδια.

Η Άση Μπήλιου, μέσα από την εκπομπή «Stars System», αναφέρθηκε στις αστρολογικές τάσεις του επόμενου τριμήνου και αποκάλυψε ποιοι θα έχουν την περισσότερη υποστήριξη από τις πλανητικές επιρροές.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η αστρολόγος, οι Ταύροι, οι Καρκίνοι, οι Σκορπιοί και οι Αιγόκεροι του πρώτου δεκαημέρου θα είναι εκείνοι που θα απολαύσουν μεγαλύτερη εύνοια μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη χρονική περίοδο που περιέγραψε στην εκπομπή.

Το συγκεκριμένο διάστημα αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά για την αυτοπεποίθησή τους, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη σιγουριά τις καταστάσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System