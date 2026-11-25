Υπάρχουν πρώτα ραντεβού που ξεκινούν ήρεμα και άλλα που εκτροχιάζονται από την πρώτη κιόλας ατάκα σε ένα απολαυστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων. Στο first date του Δημήτρη και της Έλλης, μια απλή συζήτηση για το ποιος είναι ο Μαλούμα μετατράπηκε σε παιχνίδι μνήμης, συνειρμών και χιούμορ, περνώντας από το Περιστέρι και την Παιανία μέχρι τον Μπέκαμ και μια ανάρτηση στο Instagram.

Ο «Μαλούμα» του Περιστερίου και ο «Μαλούμα» της Παιανίας

Το ραντεβού άνοιξε με σύγχυση γύρω από το όνομα «Μαλούμα», καθώς ο Δημήτρης παρουσιάστηκε έτσι, φέρνοντας στον νου της Ζενεβιέβ Μαζαρί έναν προηγούμενο «Μαλούμα» από την Παιανία. Η Έλλη προσπάθησε να ξεδιαλύνει αν πρόκειται για κανονικό όνομα ή για παρατσούκλι λόγω κουρέματος, ενώ ο Δημήτρης παραδέχτηκε πως το όνομά του είναι Δημήτρης και πως το παρατσούκλι κολλάει ανάλογα με το μαλλί και το στιλ.

Γρήγορα έγινε σαφές πως κανείς τους δεν είναι φανατικός του ποδοσφαίρου, παρότι το άθλημα μπήκε ξανά και ξανά στη συζήτηση. Η ιδέα ότι ο αυθεντικός Μαλούμα είναι ποδοσφαιριστής ήρθε σε σύγκρουση με τη γνώση ότι πρόκειται για τον γνωστό Λατίνο τραγουδιστή.

Ο Μπέκαμ, η «αστυνομία» και η χημεία της στιγμής

Στην ίδια τροχιά κινήθηκε και η κουβέντα γύρω από τον Μπέκαμ, με τον ένα να μιλάει για μια παλαιότερη εποχή ποδοσφαίρου και τον άλλον να πετάει την ατάκα για «αστυνόμο», πριν καταλήξουν στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, τη Βικτώρια και την καριέρα του στο γήπεδο και το μόντελινγκ. Ανάμεσα σε πειράγματα για τα μπράτσα, το γυμναστήριο και το μονόζυγο, η ένταση παρέμεινε ανάλαφρη και παιγνιδιάρικη.

Παρά τα μπερδέματα και τα χιουμοριστικά πισωγυρίσματα ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, τη μουσική και τους τοπικούς «Μαλούμα», το first date του Δημήτρη και της Έλλης κράτησε ζωντανό ρυθμό. Στο τέλος, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν η ακρίβεια των λεπτομερειών, αλλά το πόσο εύκολα μια παρεξήγηση γίνεται αφορμή για γέλιο και επικοινωνία.

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