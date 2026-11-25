Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σκληραίνει επικίνδυνα το παιχνίδι. Με δύο διαδοχικές παρεμβάσεις, τρίζει τα δόντια σε Κίεβο και Δύση, προαναγγέλλοντας αναπόφευκτα αντίποινα. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας βρίσκεται στο χείλος μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Μέσα σε λίγα 24ωρα, ο Πούτιν με δυο ηχηρές συνεντεύξεις ξεκαθάρισε στο Κίεβο: «Θα πληρώσετε ακριβά τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας».

«Βλέπουμε ότι το καθεστώς του Κιέβου δε σταματά τις επιθέσεις στα διυλιστήριά μας, παρά την έκκληση και το απευθείας αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ να απέχει από τέτοιες επιθέσεις. Ωστόσο, οι αρχές του Κιέβου δεν ακούν τέτοιες συμβουλές. Όλα συνεχίζονται όπως πριν. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επισημάνω ότι τα αντίποινα από την πλευρά μας είναι αναπόφευκτα. Πρέπει να το γνωρίζουν όλοι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος.

Πούτιν: Bαρύ το ενεργειακό τίμημα για την Ευρώπη

Στην ατζέντα προειδοποιήσεων του Ρώσου προέδρου και οι Βρυξέλλες. Η επιλογή της Ευρώπης να κλείσει τη στρόφιγγα της ρωσικής ενέργειας θα έχει συνέπειες.

«Βλέπουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες περιορισμού των εξαγωγών ρωσικών ενεργειακών πόρων προς την Ευρώπη. Έχω πει επανειλημμένα, και σήμερα είναι πλέον προφανές, ότι τέτοιες ενέργειες έχουν σοβαρές συνέπειες», τόνισε.

Ο πόλεμος, όμως, δεν κρίνεται μόνο από τους πυραύλους και τα drones. Στη συνέντευξή του στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Πούτιν απευθύνθηκε ευθέως στους στρατιώτες που πολεμούν εναντίον του.

«Δε θέλω να πω ότι πρέπει να παραδοθούν, γιατί αυτό ακούγεται κάπως ταπεινωτικό. Θα ήθελα να τους πω να περάσουν στη δική μας πλευρά, γιατί είναι η κοινή μας πλευρά και η σωστή πλευρά της Ιστορίας», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι χτυπά τα ρωσικά διυλιστήρια και ζητά diesel από την Ουγγαρία

Την ώρα που ο Πούτιν πνέει τα μένεα κατά του Κιέβου και της Ευρώπης, ο Ζελένσκι χαμογελά και παίζει βόλεϊ με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, σε σχολείο στη δυτική Ουκρανία.

Πίσω από τις πάσες και τα χαμόγελα, όμως, κρύβεται ένα επείγον αίτημα. Ο Ζελένσκι, που σφυροκοπά τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, ζητά τώρα επειγόντως από την Ουγγαρία περισσότερα καύσιμα.

Ο πόλεμος περνά, πλέον, σε άλλη διάσταση. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι για πρώτη φορά παγκοσμίως κατέρριψε ρωσικό drone τύπου Shahed με κινητήρα τζετ, χρησιμοποιώντας το ουκρανικό όπλο λέιζερ Μπλισκ. Στην ίδια τεχνολογία επενδύει και η Βρετανία με το DragonFire, που αναμένεται να ενταχθεί στο οπλοστάσιο του Βασιλικού Ναυτικού το 2027.

Σε τροχιά σύγκρουσης Ρωσία - ΝΑΤΟ

Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκεται το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία μετά τα απανωτά περιστατικά διάχυσης των εχθροπραξιών πέρα από την Ουκρανία.

Ο Πούτιν απείλησε με αντίποινα στον ενεργειακό πόλεμο, αλλά Κίεβο και δυτικοί σύμμαχοι δε φαίνονται να αντιλαμβάνονται πλήρως τις συνέπειες και συνεχίζουν την ρητορική αντιπαράθεσης. Ανοίγουν πυρ κατά του Πούτιν, την ώρα που η ενεργειακή χιονοστιβάδα βρίσκεται προ των πυλών.

Ο Γάλλος υπ. Εξωτερικών έδωσε δίκιο στους Ουκρανούς για τις επιθέσεις εναντίον των δύο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη - με δύο Λίβυους στρατιώτες νεκρούς, παρότι διαχέουν τον πόλεμο πέρα από ρωσο-ουκρανικά εδάφη.

Σε παράλληλο σύμπαν και ο Μερτς: θέλει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ουκρανία, την ώρα που ετοιμάζει περικοπές για τους Γερμανούς πολίτες. Το AfD τον κατακεραυνώνει.

Να προκαλέσει επικίνδυνα τον Πούτιν θέλει και η Πολωνία. Μετα την πτώση συντριμμιών από ρωσικούς πυραύλους στο έδαφός της, ζητά από το ΝΑΤΟ να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους πάνω από την Ουκρανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ προειδοποιεί ότι όλοι είναι στο στόχαστρο.

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