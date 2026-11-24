Τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπουν τον τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ σε φόρο για τον καταναλωτή. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι κατέβαλαν επιπλέον χρεώσεις κατά τις αγορές τους από χώρες εκτός ΕΕ, μετά την εισαγωγή από την Ευρώπη ενός προσωρινού τελωνειακού δασμού 3 ευρώ στα μικρά δέματα.

Επτά μέλη της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC) και τρία Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή συνέλεξαν μαρτυρίες από 2.883 καταναλωτές κατά το διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2026, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ.

Οι πρακτικές αυτές είναι παράνομες σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Η BEUC καλεί τις πλατφόρμες να εμφανίζουν εξαρχής τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποχρεωτικών επιβαρύνσεων. Οι τελωνειακοί δασμοί θα πρέπει να αποτελούν ζήτημα μεταξύ των επιχειρήσεων και των τελωνειακών αρχών - οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με τον υπολογισμό ή την επαλήθευσή τους. Οι μαρτυρίες έδειξαν ότι:

Οι περισσότερες επιπλέον χρεώσεις που ανέφεραν οι καταναλωτές εμφανίστηκαν κατά την ολοκλήρωση της αγοράς (στο στάδιο της πληρωμής).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταναλωτές κλήθηκαν να καταβάλουν τα ποσά αυτά μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ή κατά την παράδοση του δέματος.

Το AliExpress και το Temu αντιστοιχούσαν στο 55% των αγορών που αναφέρθηκαν.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπουν τον τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ σε φόρο για τον καταναλωτή / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν επίσης το γεγονός ότι οι καταναλωτές συχνά δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πληρώνουν. Ένας στους τρεις δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις δεν τους ενημέρωσαν σαφώς για τις επιπλέον χρεώσεις προτού ολοκληρώσουν την αγορά τους. Κατά μέσο όρο, οι καταναλωτές κατέβαλαν επιπλέον 5 ευρώ για παραγγελίες αξίας 43 ευρώ -ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 11% της αξίας της παραγγελίας-, ποσό δηλαδή πολύ υψηλότερο από την τιμή που διαφημιζόταν αρχικά. Οι χρεώσεις αυτές κάνουν τις προσφορές να φαίνονται φθηνότερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, εμποδίζουν τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και τους αφήνουν με την αβεβαιότητα για το αν θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους σε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος.

Ο Γενικός Διευθυντής της BEUC, Αγουστίν Ρέινα σχολίασε: «Τα νέα μας δεδομένα δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ μετακυλίουν τις επιπλέον χρεώσεις στους καταναλωτές. Οι πλατφόρμες οφείλουν να εμφανίζουν το συνολικό κόστος εξαρχής, αντί να κρύβουν τις επιπλέον χρεώσεις, μέχρι τη στιγμή που ο αγοραστής είναι έτοιμος να πληρώσει για την παραγγελία του.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα πρέπει ποτέ να έρχονται αντιμέτωποι με απρόσμενες χρεώσεις κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ή κατά την παράδοση του δέματος. Η τιμή που βλέπετε θα πρέπει να είναι και η τιμή που πληρώνετε».