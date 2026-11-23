Συναγερμός έχει σημάνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι αρχές πραγματοποιούν επιχείρηση για τον εντοπισμό μιας λέαινας που φέρεται να κυκλοφορεί ελεύθερη σε κατοικημένη περιοχή. Το ζώο εντοπίστηκε σε εικόνες από κάμερες ασφαλείας στον δήμο Σαριγιέρ, ενώ οι κάτοικοι έχουν ήδη λάβει προειδοποιήσεις για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής, μετά από αναφορά πολίτη ότι είδε ένα ζώο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι θηλυκό λιοντάρι, στη συνοικία Ουσκουμρουκιόι.

Surveillance cameras capture a lion on the loose in Istanbul prompting Turkish authorities to launch search operations and a warning for residents to take precaution. https://t.co/ug8T2slSrV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Η σχετική ενημέρωση έφτασε στην Περιφερειακή Διοίκηση Χωροφυλακής, ενώ στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν η Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων και η Δημοτική Αστυνομία του Σαριγιέρ.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το ζώο

Καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των αρχών έπαιξαν οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες εμφανίζεται ένα ζώο που εκτιμάται ότι είναι λέαινα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων, το προσωπικό του Σταθμού Χωροφυλακής στο Ζεκεριγιακιόι ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες αφού εξέτασε το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin aslan gördüğünü ihbar etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan tespit edilirken, bölgede yaşayanlar Jandarma ekipleri tarafından uyarıldı https://t.co/iUQnXDwnY8 https://t.co/xgIGadbQwQ — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) November 22, 2026

Κλιμάκια της αρμόδιας διεύθυνσης στον Σαριγιέρ έφτασαν στο σημείο, προκειμένου να εξετάσουν τις εικόνες και να πραγματοποιήσουν τις πρώτες έρευνες.

Ωστόσο, κατά τις αρχικές επιθεωρήσεις στην περιοχή όπου καταγράφηκε το ζώο, οι αρχές δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν.

Έρευνες με θερμικές κάμερες σε δασώδη περιοχή

Η επιχείρηση στη συνέχεια επεκτάθηκε, με την ανάπτυξη πρόσθετων ομάδων που διαθέτουν θερμικές κάμερες, προκειμένου να ερευνηθεί μεγαλύτερη έκταση.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας της Φύσης και Εθνικών Πάρκων, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό της περιοχής όπου βρίσκεται το ζώο.

«Το μέρος στο οποίο βρίσκεται το ζώο εντοπίσθηκε ως αποτέλεσμα επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη δασώδη περιοχή. Προσπάθειες για τη σύλληψή του συνεχίζονται με μια ομάδα που περιλαμβάνει ειδικούς κτηνιάτρους», ανέφερε η αρμόδια διεύθυνση.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον ειδικοί κτηνίατροι, οι οποίοι συνδράμουν τις προσπάθειες για την ασφαλή σύλληψη του ζώου.

Προειδοποιήσεις στους κατοίκους – Σε ισχύ τα μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα, μονάδες της Χωροφυλακής έχουν λάβει μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να είναι προσεκτικοί.

Όπως μεταδίδεται σε αναρτήσεις που συνοδεύουν την εξέλιξη της επιχείρησης, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν περιορίσει την πρόσβαση πεζών και οχημάτων στην περιοχή Ουσκουμρουκιόι και γύρω από το σημείο όπου το ζώο φέρεται να εμφανίστηκε τελευταία φορά.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη σύλληψη της λέαινας, ενώ μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επίσημη ενημέρωση, δεν έχει ανακοινωθεί ότι το ζώο έχει τεθεί υπό έλεγχο.