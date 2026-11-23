Αλλαγή παρουσιάζει η εικόνα του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας, με βροχές και καταιγίδες να βρίσκονται στο προσκήνιο των τελευταίων προγνωστικών στοιχείων.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Πού αναμένονται αρχικά βροχές και καταιγίδες

Η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα φαίνεται πως θα είναι οι πρώτες περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από την αλλαγή του καιρού.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, τα φαινόμενα είναι πιθανό να κινηθούν και προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με το Σαββατοκύριακο να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει οριστική εικόνα για τη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων, αλλά ούτε και για την ένταση των καταιγίδων.

Καιρός: «Προσοχή στην ένταση των φαινομένων»

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος οι πολίτες πρέπει να δώσουν προσοχή στα πρώτα προγνωστικά δεδομένα, καθώς μπορεί να υπάρξουν αλλαγές τόσο στην ένταση των φαινομένων όσο και στις περιοχές που τελικά θα επηρεαστούν.

Ο μετεωρολόγος προσθέτει ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την πορεία των καιρικών συνθηκών.

Καιρός: Πότε θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό

Τα επόμενα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το πότε θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πόσο έντονες θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες.

Για την ώρα, το ενδεχόμενο μιας νέας μεταβολής του καιρού παραμένει ανοιχτό, με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα να συγκεντρώνουν το πρώτο ενδιαφέρον.