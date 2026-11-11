Με βροχές ξεκίνησε η Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό του καιρού παραμένει άστατο. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία και αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Παρασκευή, με τους νοτιάδες να ενισχύονται και την αφρικανική σκόνη να κάνει την εμφάνισή της.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νεφώσεις θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και πιθανώς στα Δωδεκάνησα.

Μάλιστα, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά μέχρι το πρωί στο βόρειο Ιόνιο, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκίνησε με βροχές από τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο στη συνέχεια αναμένεται βελτίωση, με εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη γενική πρόγνωση, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Καιρός: Ενισχύονται οι νοτιάδες την Πέμπτη

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό την Πέμπτη, με τους νοτιάδες να ενισχύονται περαιτέρω και να φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, ενώ τοπικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά. Στο Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται ασθενέστερες βροχοπτώσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων έως το μεσημέρι.

Η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, διατηρώντας το σχετικά ήπιο για την εποχή σκηνικό.

Παρασκευή: Στους 25 βαθμούς και με αφρικανική σκόνη

Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ένα νέο σύστημα από την Ιταλία αναμένεται να προσεγγίσει την Ελλάδα, φέρνοντας τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην ατμόσφαιρα αναμένεται επίσης μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού.

Πότε αλλάζει ο καιρός – Τι αναμένεται το Σαββατοκύριακο

Σταδιακή αλλαγή στη διεύθυνση των ανέμων αναμένεται από το Σάββατο. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε βοριάδες από τα δυτικά, ενώ την Κυριακή η αλλαγή θα επεκταθεί και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, χωρίς να αναμένεται απότομη ψυχρή εισβολή. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι τοπικές νεφώσεις και οι διάσπαρτες ασθενείς βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι, επομένως, η ασυνήθιστη για την εποχή άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 25 βαθμούς, αλλά και οι ενισχυμένοι νοτιάδες που θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη. Η πρώτη αλλαγή στην κυκλοφορία των ανέμων αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, συνοδευόμενη από μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας.