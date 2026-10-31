Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι

Σε ποιες περιοχές θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.26 , 12:12 Μαζωνάκης: «Τι κλαις τώρα;» – Κόλαφος ο Bob Dimitrov για τον Ζαχαράτο
31.10.26 , 12:12 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
31.10.26 , 12:08 Market Pass: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή
31.10.26 , 12:00 Εκτός Πολεμικού Ναυτικού ο αξιωματικός που πυρπόλησε τo σπίτι πρώην του
31.10.26 , 12:00 PH makeup: Το trend που βάζει τέλος στην αναζήτηση της σωστής απόχρωσης
31.10.26 , 11:34 Σέρρες: Ανατροπή στη δολοφονία 68χρονου - Καταθέτει ως ύποπτος ο γιος του
31.10.26 , 11:02 Ρούλα Σταματοπούλου: Η βραδιά που κατέληξε στα επείγοντα
31.10.26 , 11:00 Η «Βουλίτσα» συνεχίζεται με επιπλέον ημερομηνίες, λόγω μεγάλης επιτυχίας
31.10.26 , 10:34 Κρήτη: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι - Εξετάζουν εξαφανίσεις γυναικών
31.10.26 , 10:21 Άννα Βίσση: Η μεταμφίεση του Ηλία Ψινάκη σε Νίκο Καρβέλα και η επική ατάκα
31.10.26 , 10:04 Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις
31.10.26 , 10:00 Συνταγή για λαχταριστή και χορταστική φθινοπωρινή μηλόπιτα
31.10.26 , 09:49 Νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Πόσο θα διαρκέσει στην Αττική
31.10.26 , 09:22 Αυτά είναι τα πιο... στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο
31.10.26 , 09:15 Hyundai IONIQ 3: Φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2027
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Μαζωνάκης: «Τι κλαις τώρα;» – Κόλαφος ο Bob Dimitrov για τον Ζαχαράτο
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Πόσο θα διαρκέσει στην Αττική
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Market Pass: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή
Ρούλα Σταματοπούλου: Η βραδιά που κατέληξε στα επείγοντα
Περισσότερα
STAR.GR
Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Αργύρης Μαντικός)
Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 31/10 από το Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, λόγω της νέας κακοκαιρίας που έρχεται τις επόμενες ώρες.

Νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Πόσο θα διαρκέσει στην Αττική

Η εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς αναμένεται επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

  • Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.
  • Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.
  • Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.
  • Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.
  • Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

  • Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.
  • Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
  • Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΕΜΥ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
 |
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα Κακοκαιρία Με Καταιγίδες: Τι Θα Γίνει Στην Αττική
Καιρος
Νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Πόσο θα διαρκέσει στην Αττική
Καιρός: Νέα Επιδείνωση - Βροχές Έως Την Κυριακή
Καιρος
Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο - Έρχεται νέα επιδείνωση με βροχές
Καιρός: Νέα επιδείνωση - Δείτε πότε
Καιρος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες από την Κυριακή
Καιρός: Νέα ισχυρή κακοκαιρία από το Σάββατο
Καιρος
Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο
Καιρός 28η Οκτωβρίου: Πρόγνωση Για 6 Μεγάλες Πόλεις
Καιρος
Καιρός 28η Οκτωβρίου: Αναλυτική πρόγνωση για 6 μεγάλες πόλεις
Κακοκαιρία: Red Code σε 9 περιοχές – Πού θα βρέξει
Καιρος
Καιρός: 48ωρο με καταιγίδες - Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Με Βροχές Η Παρέλαση
Καιρος
Με καταιγίδες η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Καιρός: Καταιγίδες στην Αττική και βροχές την 28η Οκτωβρίου
Καιρος
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Πού θα βρέχει την 28η Οκτωβρίου
Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Νέα επιδείνωση από Δευτέρα
Καιρος
Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από Δευτέρα - Στο επίκεντρο η Αττική
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top