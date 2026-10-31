Ιράν: «Θα χτυπήσουμε χωρίς γεωγραφικά όρια, αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ»

Προειδοποίηση από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπα Χαμενεΐ

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Vahid Salemi)
Ιράν: Χτυπήστε Χωρίς Γεωγραφικά Όρια Αν Επιτεθούν Οι ΗΠΑ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιτεθούν ξανά, απειλώντας με αντίποινα χωρίς γεωγραφικά όρια.
  • Ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα επεκτείνει τον πόλεμο σε ευρύτερη περιοχή.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα απαντήσουν σε επιθέσεις κατά του λαού τους.
  • Διπλωματικές προσπάθειες από το Κατάρ και το Πακιστάν για την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων συνεχίζονται, χωρίς αποτέλεσμα.
  • Η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν επανάληψη διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπα Χαμενεΐ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν επανάληψη των επιθέσεων κατά του Ιράν, τη στιγμή που πληθύνονται τα σενάρια για την επανάληψη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αν οι εχθροί εξαπολύσουν νέες στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ο ιρανικός λαός θα ορίσουν την στιγμή και τους όρους του τέλους τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση που αποδίδεται στο Μοκτάμπα Χαμενεΐ και δημοσιεύθηκε στο κανάλι του στο Telegram.

Ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ  συναντήθηκε σήμερα με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους και τους διέταξε να απαντήσουν σε οποιαδήποτε αμερικανική ή ισραηλινή επίθεση με μία απάντηση «χωρίς γεωγραφικά όρια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Κάθε επίπεδο ή είδος απειλής πρέπει να τύχει άμεσης, ισχυρής και χωρίς γεωγραφικά όρια απάντησης», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μοτζταμπα Χαμενεΐ.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε, επίσης, από την πλευρά του ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση θα επεκτείνει τον πόλεμο σε ευρύτερη ακόμη ζώνη, απαντώντας στις απειλές που εκτοξεύονται από την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης και ενώ νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί για την αποτροπή επανάληψης των εχθροπραξιών..

«Αν ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκινήσει νέα περιπέτεια στην περιοχή υπό την πίεση των σιωνιστών και για να τους ικανοποιήσει, οι φλόγες του πολέμου θα τυλίξουν αναμφίβολα πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική ζώνη», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμίνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε επίσης σήμερα ότι «οι ισχυρές ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα απαντήσουν σε εκείνους που θα τολμήσουν να επιτεθούν στον λαό μας».

Χθες, αντιπροσωπεία του Κατάρ έφθασε τη Τεχεράνη για συνομιλίες με μέλη της ιρανικής ηγεσίας. 

Το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις προσπάθειες για την επανάληψη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Απριλίου. Αλλά οι διπλωματικές του προσπάθειες δεν έχουν καρποφορήσει.

Η Wall Street Journal έκανε γνωστό την Τετάρτη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι, κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων και την αποφυγή νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί καμία απάντηση εκ μέρους της Τεχεράνης.
 

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