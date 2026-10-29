Η σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο πιέζει πολιτικά τον Ισπανό πρωθυπουργό Σάντσεθ, που έχει προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου επισήμανε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Η λέξη «διαφθορά «ακούγεται βροντερά πλέον στη Μαδρίτη με αφορμή την τραγωδία με τα δύο τρένα και τους 69 νεκρούς. Ο Η. Παπανικολάου υπενθύμισε ότι η σύζυγος του Σάντσεθ, Μπεγόνια Γκόμεθ, παραπέμπεται σε δίκη για διαφθορά και άσκηση επιρροής υπέρ ιδιωτών.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Άμπαλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 24 ετών, επίσης για διαφθορά στημένων διαγωνισμών με μάσκες κατά του Covid.

O διευθυντής σύνταξης του Star ανέφερε για το ίδιο θέμα:

«Είναι απορίας άξιο τι τα κάνει ο Σάντσεθ τα λεφτά των φορολογουμένων.

- Κονδύλια στο μεταναστευτικό δεν δίνει εξ ού και η λαθροεισβολή στη Θέουτα.

- Κονδύλια για το στεγαστικό δεν δίνει εξ ού και η ιστορία της Μαρί Κάρμεν.

- Το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης δεν το συντηρεί εξ ού και τα τρία δυστυχήματα σε ένα χρόνο».

Το αίτημα για παραίτηση ακούγεται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια χώρα που έχει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και την 6η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. «Τα λεφτά όμως δεν φτάνουν στον λαό» κατέληξε ο Η. Παπανικολάου στο σχόλιό του.

