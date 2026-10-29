Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην Καππαδοκία της Τουρκίας, όταν τμήμα ενός από τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής κατέρρευσε, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση βράχων στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκιoρεμέ, με τις δυνάμεις διάσωσης να σπεύδουν στο σημείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία η περιοχή αναμενόταν να υποδεχθεί αυξημένο αριθμό επισκεπτών, λόγω της εθνικής εορτής της Τουρκίας για την επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

SON DAKİKA! Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. Yaralıların olduğu bildirildi https://t.co/nN9ZeRsqZ4 — Burak Doğan (@doganburak29) October 29, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο κυβερνήτης του Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, επιβεβαίωσε ότι έχουν ανασυρθεί οι σοροί δύο ανθρώπων. Παράλληλα, ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων.

Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2 — Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες ενδέχεται να συνέβαλαν στην αποκόλληση των βράχων. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα συμπεράσματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

#SONDAKİKA Kapadokya Göreme'de peribacası çöktü. Yaralılar var. https://t.co/WKMGmqqCT7 https://t.co/OqkGQh2n9R — TRT HABER (@trthaber) October 29, 2026

Η Καμινάδα της Νεράιδας αποτελεί χαρακτηριστικό σχηματισμό της Καππαδοκίας, μιας περιοχής που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο. Οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί της, που δημιουργήθηκαν μέσα στους αιώνες από τη φυσική διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιδιαίτερου τοπίου της.

Η ευρύτερη περιοχή του Γκιoρεμέ, γνωστή και για τις διάσημες πτήσεις με αερόστατα, περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

SON DAKİKA | Kapadokya'da peribacası çöktü. Ölü ve yaralılar var. https://t.co/Lrl5QylEVH — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) October 29, 2026

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη,.

