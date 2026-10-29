Καππαδοκία: Δύο νεκροί από την κατάρρευση της «Καμινάδας της Νεράιδας»

Ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 17:16 Συμβούλιο Ασφαλείας: «Κεραυνοί» Μητσοτάκη με χάρτη για το τουρκολιβυκό
29.10.26 , 17:04 Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!
29.10.26 , 16:36 First Dates - Παίκτης σε Ζενεβιέβ: «Πωωωω είσαι όπλο!» - Η αντίδρασή της!
29.10.26 , 16:31 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστες πουτίγκες πρωτεΐνης- Βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού
29.10.26 , 16:31 Χριστίνα Κοντοβά: Μαθαίνει με την κόρη της την ιστορία της Ουγκάντα
29.10.26 , 16:23 Γκουντάρας: Η αποκάλυψη για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Τσουβέλα
29.10.26 , 16:00 Γιατί ζητάς συνεχώς συγγνώμη, ακόμη κι όταν δεν έχεις κάνει τίποτα λάθος
29.10.26 , 15:43 Καππαδοκία: Δύο νεκροί από την κατάρρευση της «Καμινάδας της Νεράιδας»
29.10.26 , 15:38 Νόα Γουάιλ: Αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2026
29.10.26 , 15:23 Χωριάτικο: Στο Μικροσκόπιο Συνάντηση Με Δήμαρχο Και Διαρροή Εγγράφου
29.10.26 , 15:16 Basketgate: «Δεν Ακουμπούσε Ο Ένας Μαθητής Τον Άλλο Κι Έδινα Τεχνική Ποινή»
29.10.26 , 15:08 Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα
29.10.26 , 15:08 Ο ελληνισμός του Σίδνεϊ τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
29.10.26 , 15:00 Ο Haig Yazdjian, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club
29.10.26 , 14:57 Pizza Fan: Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι της εταιρίας
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες από την Κυριακή
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστες πουτίγκες πρωτεΐνης- Βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Χριστίνα Κοντοβά: Μαθαίνει με την κόρη της την ιστορία της Ουγκάντα
Αναστασοπούλου-Πανόπουλος: Έκαναν κοινό πάρτι και έσβησαν αγκαλιά τούρτες
Κατέρρευσε στέγη κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Κατολίσθηση με δύο νεκρούς σε τουριστικό θέρετρο της Καππαδοκίας / ERT

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από την κατάρρευση της Καμινάδας της Νεράιδας στην Καππαδοκία.
  • Το δυστύχημα συνέβη στις 29 Οκτωβρίου 2026, κατά την εθνική εορτή της Τουρκίας.
  • Οι αρχές ερευνούν τις αιτίες της κατάρρευσης, πιθανώς λόγω πρόσφατων ισχυρών βροχοπτώσεων.
  • Η Καμινάδα της Νεράιδας είναι δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο και μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
  • Επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων.

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην Καππαδοκία της Τουρκίας, όταν τμήμα ενός από τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής κατέρρευσε, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση βράχων στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκιoρεμέ, με τις δυνάμεις διάσωσης να σπεύδουν στο σημείο.

Εκλογές στο Ισραήλ: Πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα Ελλάδα και Τουρκία

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία η περιοχή αναμενόταν να υποδεχθεί αυξημένο αριθμό επισκεπτών, λόγω της εθνικής εορτής της Τουρκίας για την επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο κυβερνήτης του Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, επιβεβαίωσε ότι έχουν ανασυρθεί οι σοροί δύο ανθρώπων. Παράλληλα, ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων.

Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες ενδέχεται να συνέβαλαν στην αποκόλληση των βράχων. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα συμπεράσματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Κώστας Καραμανλής: Καμία άδεια στην Τουρκία για το Αιγαίο

Η Καμινάδα της Νεράιδας αποτελεί χαρακτηριστικό σχηματισμό της Καππαδοκίας, μιας περιοχής που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο. Οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί της, που δημιουργήθηκαν μέσα στους αιώνες από τη φυσική διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ιδιαίτερου τοπίου της.

Η ευρύτερη περιοχή του Γκιoρεμέ, γνωστή και για τις διάσημες πτήσεις με αερόστατα, περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη,.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
 |
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύδνεϋ 28η Οκτωβρίου
Κοσμος
Ο ελληνισμός του Σίδνεϊ τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Ισπανία: Οι αγνοούμενοι μετά τη σύγκρουση τρένων
Κοσμος
Ισπανία: Συγκινούν οι ιστορίες των αγνοούμενων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Τα Καλύτερα Ταξίδια Για Το 2027
Κοσμος
Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
Ξεφάντωσε Στις Μπαχάμες Ο Βασιλιάς Κάρολος
Κοσμος
«Ξεφάντωσε» σε καρναβαλική παρέλαση στις Μπαχάμες ο βασιλιάς Κάρολος!
Ισπανία: Οργή για τους 68 νεκρούς στη σύγκρουση τρένων
Κοσμος
Ισπανία: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη σύγκρουση τρένων με τους 68 νεκρούς
Στις ΗΠΑ ο Μπολσονάρου: Αυτοανακηρύχτηκε Πρόεδρος Βραζιλίας!
Κοσμος
Στις ΗΠΑ ο Μπολσονάρου: Αυτοανακηρύχτηκε πρόεδρος της Βραζιλίας!
Ισραήλ: Πολιτικό Αδιέξοδο Μετά Τις Εκλογές
Κοσμος
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά χωρίς πλειοψηφία
Ισπανία: Πώς Έγινε Η Σύγκρουση Τρένων - Δεκάδες Οι Νεκροί
Κοσμος
Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων - Ανθρώπινο λάθος βλέπουν οι Αρχές
Ισπανία: Σύγκρουση Τρένων Στο Τολέδο
Κοσμος
Τραγωδία Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top