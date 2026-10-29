Γκουντάρας: Η αποκάλυψη για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Τσουβέλα

Τι αποκάλυψε ο παρουσιαστής για τη συνομιλία της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε τηλεφώνημα από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα το 2023.
  • Ο Τσουβέλας προσφέρθηκε να βοηθήσει τον Γκουντάρα με έσοδα από παράσταση.
  • Ο Γκουντάρας πούλησε το σπίτι του λόγω δανείων σε ελβετικό φράγκο, όχι λόγω κατάσχεσης.
  • Η συζήτηση έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα".
  • Στην εκπομπή προβλήθηκαν πλάνα από την παιδική ηλικία του Τσουβέλα.

Πώς ήταν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας όταν ήταν μικρός αποκάλυψαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» δείχνοντας πλάνα από την περίοδο που ήταν μικρός και τραγουδούσε επιτυχίες της Άννας Βίσση.

 

Tσουβέλας: Την «άκουσα», ζητώντας χρήματα που ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε

Ο παρουσιαστής έκανε το 2006 ένα guest στη σειρά «Γιαννάκη ομορφόπαιδο» στην οποία έπαιζε ο Γιάννης Ζουγανέλης. 

Aλέξανδρος Τσουβέλας 

Aλέξανδρος Τσουβέλας 

Με αφορμή αυτό το στιγμιότυπο που έβγαλε από το χρονοντούλαπο ο Γρηγόρης Γκουντάρας, αποκάλυψε και το άγνωστο περιστατικό που συνέβη ανάμεσα τους το 2023 όταν γράφτηκε στα μέσα πως ο Γρηγόρης πουλάει το σπίτι του και δεν έχουν που να μείνουν.


Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η Γνωριμία Με Τον Γιώργο Μαζωνάκη - Video

Ο παρουσιαστής ανέφερε λοιπόν πως τότε, δέχτηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στο οποίο του ανέφερε πως θα έκανε μία παράσταση και θα του έδινε τα χρήματα που θα μάζευε για να τον βοηθήσει. 

Γκουντάρας: Η αποκάλυψη για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Τσουβέλα

«Όταν πούλησα το σπίτι μου στον Γέρακα. Πολλοί πίστευαν πως το πούλησα επειδή μου πήραν το σπίτι από την τράπεζα. Το πούλησα όμως επειδή είχα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τότε τον Τσουβέλα δεν τον γνώριζα καν. Και με παίρνει τηλέφωνο ένα άγνωστο νούμερο και μου είπε πως θα κάνει μία παράσταση για να μου δώσει τα έσοδα» αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας. 

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα 
 

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