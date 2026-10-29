Πώς ήταν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας όταν ήταν μικρός αποκάλυψαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» δείχνοντας πλάνα από την περίοδο που ήταν μικρός και τραγουδούσε επιτυχίες της Άννας Βίσση.

Ο παρουσιαστής έκανε το 2006 ένα guest στη σειρά «Γιαννάκη ομορφόπαιδο» στην οποία έπαιζε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Aλέξανδρος Τσουβέλας

Με αφορμή αυτό το στιγμιότυπο που έβγαλε από το χρονοντούλαπο ο Γρηγόρης Γκουντάρας, αποκάλυψε και το άγνωστο περιστατικό που συνέβη ανάμεσα τους το 2023 όταν γράφτηκε στα μέσα πως ο Γρηγόρης πουλάει το σπίτι του και δεν έχουν που να μείνουν.

Ο παρουσιαστής ανέφερε λοιπόν πως τότε, δέχτηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στο οποίο του ανέφερε πως θα έκανε μία παράσταση και θα του έδινε τα χρήματα που θα μάζευε για να τον βοηθήσει.

«Όταν πούλησα το σπίτι μου στον Γέρακα. Πολλοί πίστευαν πως το πούλησα επειδή μου πήραν το σπίτι από την τράπεζα. Το πούλησα όμως επειδή είχα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τότε τον Τσουβέλα δεν τον γνώριζα καν. Και με παίρνει τηλέφωνο ένα άγνωστο νούμερο και μου είπε πως θα κάνει μία παράσταση για να μου δώσει τα έσοδα» αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

