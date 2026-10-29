Ο διεθνούς φήμης μουσικός και δεξιοτέχνης στο Ούτι Haig Yazdjian θα εμφανιστεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club, σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη μελωδίες και ήχους από την πλούσια παράδοση της Ανατολής και τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Γεννημένος στη Συρία με αρμένικες ρίζες, ο Haig Yazdjian έχει καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την παραδοσιακή μουσική της Ανατολής με σύγχρονες επιρροές από όλο τον κόσμο. Στην πορεία της καριέρας του, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της world music, με ιδιαίτερη αφοσίωση στο ούτι, το οποίο χειρίζεται με μαεστρία.

Σε αυτή τη μαγευτική βραδιά, ο Haig Yazdjian θα συνοδεύεται από εξαιρετικούς μουσικούς: τον Χάρη Λαμπράκη στο νευ, τον Γιάννη Κυριμκυρίδη στα πλήκτρα, τον Τάσο Πούλιο στο κανονάκι και τον Θάνο Χατζηαναγνώστου στα τύμπανα. Μαζί, θα δημιουργήσουν ένα ηχητικό τοπίο που θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από τον πλούτο των ηχοχρωμάτων και των ρυθμών της Ανατολής και της Μεσογείου.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε μια βραδιά γεμάτη ατμοσφαιρικές μουσικές περιπλανήσεις και συναισθηματικές εναλλαγές. Όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και καινούργιες ακυκλοφόρητες συνθέσεις.

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Συμμετέχουν:

Haig Yazdjian (ούτι)

Χάρης Λαμπράκης (νευ)

Γιάννης Κυριμκυρίδης (πλήκτρα)

Τάσος Πούλιος (κανονάκι)

Θάνος Χατζηαναγνώστου (τύμπανα)

Info

HAIG YAZDJIAN LIVE

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη: 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310 | www.halfnote.gr

Εισιτήρια : από 15€

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

