Μίμης Πλέσσας! Ο άνθρωπος που θεωρείται πρωτοπόρος της jazz σκηνής της χώρας μας, φέρνοντας μαζί του από την Αμερική τον ήχο των μεγάλων ορχηστρών, των big bands και όλη τη γοητεία του κινηματογράφου

Ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Γιώργος Τσώλης με το κουαρτέτο του, δύο ερμηνευτές που έχουν αποδώσει μοναδικά τις τζαζ συνθέσεις του Μίμη Πλέσσα και όχι μόνο, η Εύη Σιαμαντά και ο Σπύρος Κλείσσας και με τη συμμετοχή της Ελένης Πέτα που έχει τραγουδήσει πολυποίκιλο ρεπερτόριο του συνθέτη, θα παρουσιάσουν στον αγαπημένο χώρο του Half Note Jazz Club από την Παρασκευή 6 μέχρι και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ένα μοναδικό τριήμερο αφιέρωμα, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν από τους θεμελιωτές της jazz στην Ελλάδα.

Σημαντικές και πολυαγαπημένες συνθέσεις έρχονται στο σήμερα μέσα από τη σύγχρονη ματιά του Γιώργου Τσώλη και αποκαλύπτουν την άχρονη οικουμενικότητα της μουσικής του Μίμη Πλέσσα. Ένας ουρανός μ’ αστέρια, Αν σ’ αρνηθώ, Ποιος το ξέρει, αλλά και το Άγαλμα, το Τι σου ΄κανα και πίνεις, το Όλα δικά σου μάτια μου, το Θα πιω απόψε το φεγγάρι και πολλά ακόμα γνωστά και πιο σπάνια διαμάντια του Μίμη Πλέσσα, σε μοναδικές ενορχηστρώσεις, θα μας χαρίσουν τρεις βραδιές μουσικής ιστορίας, επιστρέφοντας στις ρίζες της ελληνικής jazz, συνδυάζοντας δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν.

Τρεις σπουδαίοι ερμηνευτές είναι καλεσμένοι σε αυτό το αφιέρωμα, ο Βασίλης Λέκκας, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Ανδριάνα Μπάμπαλη, για να δώσουν μία ακόμα πτυχή του ανεξάντλητου ρεπερτορίου του μεγάλου συνθέτη και να τον τιμήσουν με την παρουσία τους.

Για τρεις μοναδικές παραστάσεις, από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Συντελεστές

Γιώργος Τσώλης - πιάνο

Κίμων Καρούτζος – κοντραμπάσο

Γιώργος Μανιάτης – τύμπανα

Κωνσταντίνος Νικογιάννης – τρομπέτα

Εύη Σιαμαντά - φωνή

Σπύρος Κλείσσας - φωνή

Συμμετέχει η Ελένη Πέτα – φωνή

Καλεσμένοι:

Παρασκευή 6/11 Ανδριάνα Μπάμπαλη

Σάββατο 7/11 Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Κυριακή 8/11 Βασίλης Λέκκας

Παραγωγή – οργάνωση: Τεχνότροπον – Artway Cultural Productions

Info

THE JAZZ SIDE OF MIMIS PLESSAS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6- ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:00 - Κυριακή 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

