Το δημόσιο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την υγεία του

O τραγουδιστής ταλαιπωρείται από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

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Tι είχε αποκαλύψει η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

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Όταν είσαι ο «αιώνιος έφηβος» του ελληνικού ροκ, η ανησυχία του κοινού φουντώνει με το παραμικρό, όμως ο ίδιος ξέρει πάντα πώς να καθαρίζει το τοπίο. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου λοιπόν, μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και ανέφεραν πως νοσηλεύεται με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), επέλεξε να μιλήσει απευθείας στους θαυμαστές του μέσα από μια σύντομη, προσωπική ανάρτηση. 

H Eλένη Ράντου με τον σύζυγό της Βασίλη Παπακωνσταντίνου/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H Eλένη Ράντου με τον σύζυγό της Βασίλη Παπακωνσταντίνου/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο

«Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου», έγραψε αρχικά σε Instastory του και πρόσθεσε:

 

 

«Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά» .

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μία αναπνευστική λοίμωξη είχε ως αποτέλεσμα την έξαρση της κατάστασής του και έτσι οι γιατροί του συνέστησαν να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους.

Τώρα ο καταξιωμένος τραγουδιστής πήρε εξιτήριο και αναρρώνει στο σπίτι του. Στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, και η κόρη τους, Νικολέτα. 


 

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ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
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