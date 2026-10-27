Νέα εξέλιξη στην υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς εντοπίστηκαν ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με κατηγορούμενους που ερευνώνται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Ελλάδα, η οποία έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η δικαστική συντάκτης του Star, Τασούλα Παπανικολάου, η ενημέρωση από την Ιρλανδία κινητοποίησε άμεσα την ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δέσμευση των ποσών που εντοπίστηκαν, ενώ η έρευνα εξετάζει πλέον και οικονομικά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν συγκεκριμένα ποσά για τους λογαριασμούς στην Ιρλανδία ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των δικαιούχων. Η ταυτοποίηση των προσώπων και η χαρτογράφηση των χρηματικών κινήσεων αποτελούν βασικά ζητήματα της έρευνας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν, παράλληλα, ότι πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης είχαν φτάσει στην ανεξάρτητη Αρχή πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τη δράση των κατηγορουμένων. Η αξιολόγηση αυτού του υλικού αποτέλεσε σημαντικό μέρος της διερεύνησης της υπόθεσης.

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές διαδρομές στο εξωτερικό

Η Ιρλανδία προστίθεται στις χώρες του εξωτερικού όπου γίνονται έρευνες για λογαριασμούς των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών είναι η Δανία και η Ισλανδία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα χρήματα που φέρεται να αποκόμιζε το κύκλωμα μέσω συστηματικής φοροδιαφυγής εξετάζεται αν διοχετεύονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών εκτός Ελλάδας και στη συνέχεια εμφανίζονταν ως έσοδα από το εξωτερικό.

Παράλληλα, ερευνώνται αναφορές για ξέπλυμα μέρους αυτών των χρημάτων μέσω επενδύσεων σε ακίνητα, εκτάσεις και οχήματα.

«Χωριάτικο»: Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών

Στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν στοιχεία για πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στο δίκτυο που ερευνάται.

Κάποια από αυτά φέρονται να αναλάμβαναν τη διαχείριση των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων των οποίων τα στοιχεία χρησιμοποιούνταν για τη σύσταση ή τη λειτουργία εταιρειών. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να λάμβαναν περίπου 1.800 ευρώ για τη διάθεση των στοιχείων τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, επίσης, δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με επιχειρηματικές λειτουργίες στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων στη Ρόδο.Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας 54χρονος με πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Το 1995 είχε πάρει μέρος στη ληστεία μετά φόνου ενός ταμία που είχε γίνει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Λίγα χρόνια αργότερα συμμετείχε σε ληστεία τράπεζας στην Αλόννησο, όπου τότε οι δράστες είχαν διαφύγει με σκάφη. Τέλος είχε εμπλακεί στην απόπειρα απόδρασης ενός ποινικού με ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου ερευνάται τέλος και απότακτος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, χωρίς να έχει συλληφθεί προς το παρόν.