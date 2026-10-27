Υπόθεση «Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί στην Ιρλανδία

Οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.26 , 15:55 Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τους ηγέτες Νορβηγίας - Φινλανδίας
27.10.26 , 15:38 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
27.10.26 , 15:37 Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
27.10.26 , 15:00 «The Jazz Side of Mimis Plessas», 6, 7 & 8 Νοεμβρίου στο Half Note
27.10.26 , 14:44 Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
27.10.26 , 14:39 Νάντια Κοντογεώργη: «Είμαι ευγνώμων για τους έρωτες που έχω ζήσει»
27.10.26 , 14:15 Υπόθεση «Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί στην Ιρλανδία
27.10.26 , 14:09 Το δημόσιο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την υγεία του
27.10.26 , 14:00 Η παγίδα της διαλειμματικής νηστείας για το γυναικείο σώμα
27.10.26 , 13:47 Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά - «Σε στεναχώρησα»
27.10.26 , 13:44 Η ιστορία του Στέφανου: Σημαιοφόρος ο 14χρονος που σώθηκε από τις φλόγες
27.10.26 , 13:35 Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
27.10.26 , 13:32 Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
27.10.26 , 13:00 Η Μαντάμ Σούρα είδε στο μέλλον μας… 2 iPhone Duo!
27.10.26 , 12:59 «Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά - «Σε στεναχώρησα»
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν
Το δημόσιο μήνυμα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την υγεία του
«Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκαν ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία που συνδέονται με την υπόθεση «Χωριάτικο».
  • Η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινεί διαδικασίες δέσμευσης των ποσών.
  • Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, όπως η Δανία και η Ισλανδία, για τις οικονομικές διαδρομές των κατηγορουμένων.
  • Στο δίκτυο εμπλέκονται πρόσωπα που διαχειρίζονται «αχυρανθρώπους» και λαμβάνουν αμοιβές για τη διάθεση στοιχείων τους.
  • Συνελήφθη 54χρονος με ποινικό παρελθόν, ενώ ερευνάται και απότακτος αστυνομικός.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς εντοπίστηκαν ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με κατηγορούμενους που ερευνώνται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Ελλάδα, η οποία έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών.

Χωριάτικο: Έρευνα σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο - Πώς δρούσε το δίκτυο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η δικαστική συντάκτης του Star, Τασούλα Παπανικολάου, η ενημέρωση από την Ιρλανδία κινητοποίησε άμεσα την ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δέσμευση των ποσών που εντοπίστηκαν, ενώ η έρευνα εξετάζει πλέον και οικονομικά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Χωριάτικο: Βαριές ποινικές διώξεις για 9 κακουργήματα στους 59 συλληφθέντες

Μέχρι στιγμής, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν συγκεκριμένα ποσά για τους λογαριασμούς στην Ιρλανδία ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των δικαιούχων. Η ταυτοποίηση των προσώπων και η χαρτογράφηση των χρηματικών κινήσεων αποτελούν βασικά ζητήματα της έρευνας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν, παράλληλα, ότι πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης είχαν φτάσει στην ανεξάρτητη Αρχή πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τη δράση των κατηγορουμένων. Η αξιολόγηση αυτού του υλικού αποτέλεσε σημαντικό μέρος της διερεύνησης της υπόθεσης.

Χωριάτικο: Στο «μικροσκόπιο» 3 γυναίκες με καταθέσεις 6.000.000 ευρώ

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές διαδρομές στο εξωτερικό

Η Ιρλανδία προστίθεται στις χώρες του εξωτερικού όπου γίνονται έρευνες για  λογαριασμούς των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών είναι η Δανία και η Ισλανδία. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα χρήματα που φέρεται να αποκόμιζε το κύκλωμα μέσω συστηματικής φοροδιαφυγής εξετάζεται αν διοχετεύονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών εκτός Ελλάδας και στη συνέχεια εμφανίζονταν ως έσοδα από το εξωτερικό.

Χωριάτικο: Οι εξαγορές, οι φούρνοι και το δίκτυο εταιρειών στο μικροσκόπιο

Παράλληλα, ερευνώνται αναφορές για ξέπλυμα μέρους αυτών των χρημάτων μέσω επενδύσεων σε ακίνητα, εκτάσεις και οχήματα. 

«Χωριάτικο»: Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών

Στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν στοιχεία για πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στο δίκτυο που ερευνάται.

Pizza Fan & Χωριάτικο: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων

Κάποια από αυτά φέρονται να αναλάμβαναν τη διαχείριση των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων των οποίων τα στοιχεία χρησιμοποιούνταν για τη σύσταση ή τη λειτουργία εταιρειών. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να λάμβαναν περίπου 1.800 ευρώ για τη διάθεση των στοιχείων τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, επίσης, δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με επιχειρηματικές λειτουργίες στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων στη Ρόδο.Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας 54χρονος με πλούσιο ποινικό παρελθόν. 

Το 1995 είχε πάρει μέρος στη ληστεία μετά φόνου ενός ταμία που είχε γίνει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Λίγα χρόνια αργότερα συμμετείχε σε ληστεία τράπεζας στην Αλόννησο, όπου τότε οι δράστες είχαν διαφύγει με σκάφη. Τέλος είχε εμπλακεί στην απόπειρα απόδρασης ενός ποινικού με ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου ερευνάται τέλος και απότακτος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, χωρίς να έχει συλληφθεί προς το παρόν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
 |
ΑΠΑΤΗ
 |
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
 |
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

28η Οκτωβρίου: Ιδέες Για Μονοήμερες Εκδρομές
Ελλαδα
28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
Φιλιππίδης: Ένοχη Η Γυναίκα Που Τον Κατήγγειλε Για Βιασμό
Ελλαδα
Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η ηθοποιός που τον είχε καταγγείλει για βιασμό
Σημαιοφόρος Ο Μικρός Στέφανος Στη Γιαννούλη Λάρισας
Ελλαδα
Η ιστορία του Στέφανου: Σημαιοφόρος ο 14χρονος που σώθηκε από τις φλόγες
Θεσσαλονίκη: Με Περηφάνεια Η Μαθητική Παρέλαση Της 28ης
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Λάρισα: Τρένο Περνά Σιδηροδρομική Διάβαση Με Μπάρα Σηκωμένη
Ελλαδα
Λάρισα: Τρένο περνά σιδηροδρομική διάβαση με τη μπάρα ανεβασμένη - Βίντεο
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές Καταιγίδες Την 28η Οκτωβρίου
Ελλαδα
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Τοξικολογικές εξετάσεις και πόρισμα
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
ΗΣΑΠ: Έπεσε Άτομο Από Πεζογέφυρα Στον Άγιο Νικόλαο
Ελλαδα
Άγιος Νικόλαος: Σώος ο άνδρας που έπεσε από την πεζογέφυρα του ΗΣΑΠ
Βαγγέλης Λιόλιος: Αρνείται τις 49 κατηγορίες για το μπάσκετ
Ελλαδα
Βαγγέλης Λιόλιος: «Θέλουν να με εξοντώσουν, η αλήθεια δε φοβάται τίποτα»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top