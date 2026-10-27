Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ και ζητά να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης φέρεται να χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο «σαθρό» και «κατασκευασμένο», ενώ στρέφεται κατά των μαρτύρων που έχουν καταθέσει σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να απορρίπτει κάθε εμπλοκή στις 49 περιπτώσεις δωροδοκίας που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο και να υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί έναν «ενορχηστρωμένο επικοινωνιακό πόλεμο» από παράγοντες και ομάδες που, όπως ισχυρίζεται, δεν επιθυμούσαν την παραμονή του στην ηγεσία της ομοσπονδίας.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στο απολογητικό του υπόμνημα υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στις πράξεις που του αποδίδονται

«Η αλήθεια δε φοβάται τίποτα, το ψεύδος τους θα αποκαλυφθεί», επισημαίνει στο υπόμνημά του, αρνούμενος ότι ενήργησε παράνομα ή ότι επιχείρησε να επηρεάσει αποτελέσματα αγώνων.

Βαγγέλης Λιόλιος: Αρνείται και τις 49 περιπτώσεις δωροδοκίας

Στην απολογία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στις πράξεις που του αποδίδονται, είτε ως συνεργός είτε ως φυσικός αυτουργός. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ιδιαίτερα βαριές και επιμένει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Εξαρχής δηλώνω μετ’ επιτάσεως ότι αρνούμαι τις κατηγορίες, οι οποίες τυγχάνουν βαρύτατες, συντριπτικές και απαξιωτικές για το πρόσωπο, το ήθος, την ιδιότητα και τη θέση του ως εκλεγμένου προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από το 2021 έως και σήμερα. Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική, πολλώ μάλλον αυτουργική, στις 49 τον αριθμό πράξεις που περιλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης ή σε οποιαδήποτε άλλη που να συγκροτεί, να υπάγεται ή να αποτελεί μέρος των περιγραφομένων σε αυτό παρανόμων πράξεων», φέρεται να αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει ότι όλα όσα τον κατηγορούν είναι ψέματα και η αλήθεια θα αποδειχθεί

Ο ίδιος αρνείται ότι αξιοποίησε τη θεσμική του θέση για να επηρεάσει αγώνες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε κανένα κίνητρο να προχωρήσει σε ενέργειες που θα συνιστούσαν παράνομη παρέμβαση στο άθλημα.

Βαγγέλης Λιόλιος: «Δε συναντήθηκα με κανέναν διαιτητή»

Κεντρικό σημείο της απολογίας του αποτελεί η κατηγορηματική άρνησή του ότι παρενέβη σε διαιτητές με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων, είτε προς όφελος του Προμηθέα Πατρών είτε σε σχέση με στοιχηματική δραστηριότητα.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε προσωπικές επαφές με διαιτητές, πέρα από τις θεσμικές συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα της διαιτησίας. Παράλληλα, φέρεται να αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του βρέθηκε σε ελάχιστους αγώνες μπάσκετ.

«Ουδέποτε συναντήθηκα με οποιονδήποτε διαιτητή πλην των θεσμικών συναντήσεων μου με τα όργανα της διαιτησίας», φέρεται να σημειώνει στο υπόμνημά του.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ζητά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους

Στη συνέχεια, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ιδιωτική φωτογραφία του με διαιτητή ούτε δημοσίευμα που να τεκμηριώνει τέτοιου είδους συναντήσεις. Όπως φέρεται να αναφέρει, η αποφυγή προσωπικών σχέσεων με διαιτητές αποτελούσε πάγια αρχή του.

«Οφείλω στο σημείο να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας έχω πάει σε ελάχιστους αγώνες οι οποίοι κυριολεκτικά μετριούνται με τα δάκτυλα του ενός χεριού, στο γήπεδο δε πηγαίνω και σε αγώνες των εθνικών ομάδων», φέρεται να αναφέρει.

Βαγγέλης Λιόλιος: Οι αιχμές κατά ομάδων και αθλητικών παραγόντων

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να αποδίδει τις καταγγελίες σε βάρος του σε οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσής του.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι συγκεκριμένοι παράγοντες και ομάδες συντονίστηκαν εναντίον του, συνδέοντας την ένταση με τις εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και τη δική του παρουσία στην προεδρία της ομοσπονδίας.

«Ο επικοινωνιακός πόλεμος συγκεκριμένων ομάδων σε βάρος μου υπήρξε ενορχηστρωμένος, δυστυχώς αλλά αληθώς, από την ΚΑΕ Π. και τους εκπροσώπους της», φέρεται να αναφέρει στο υπόμνημά του.

Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου επιχείρησε να τον εκβιάσει, με σκοπό την παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

Ο Λιόλιος φέρεται να αναφέρει ακόμη ότι έχει καταθέσει μήνυση κατά συγκεκριμένων προσώπων, μεταξύ άλλων για συμμορία, απόπειρα εκβίασης, παράνομη επεξεργασία και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και διέγερση. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Βαγγέλης Λιόλιος: Τι υποστηρίζει για τους δύο μάρτυρες - κλειδιά

Ιδιαίτερη θέση στην απολογία του έχουν οι δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει σε βάρος του στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Για τον επιχειρηματία, πρώην ιδιοκτήτη δύο ομάδων μπάσκετ, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία των καταθέσεών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αρνείται ότι του προσέφερε χρήματα ή άλλα ωφελήματα και απορρίπτει όσα περιγράφονται σχετικά με υποτιθέμενες οικονομικές συναλλαγές.

Στο υπόμνημά του φέρεται να αμφισβητεί, επίσης, τον ισχυρισμό περί παράδοσης 50.000 ευρώ σε σακούλα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πραγματικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει την προσφορά χρημάτων από την πλευρά του.

Σε ό,τι αφορά στον δεύτερο μάρτυρα, εν ενεργεία διαιτητή, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν τον γνωρίζει και ότι δεν είχε ποτέ προσωπική επικοινωνία ή συνάντηση μαζί του.

«Οφείλω δια μιας να ξεκαθαρίσω ότι τον εν λόγο κύριο δεν τον γνωρίζω. Ούτε καν εξ όψεως και σίγουρα δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν έχω συναντηθεί ποτέ μαζί του και δεν είχα ποτέ καμιά επαφή μαζί του», φέρεται να αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν είχε διευθύνει αγώνα της Α1 κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομοσπονδία. Προσθέτει, ακόμη, ότι οι πράξεις που περιγράφονται στις καταθέσεις του δεύτερου μάρτυρα αφορούν, όπως υποστηρίζει, άλλο συγκατηγορούμενο και δεν ήταν σε γνώση του.

Βαγγέλης Λιόλιος: Ζητά να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Στο τέλος του απολογητικού του υπομνήματος, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ζητά να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, προτείνοντας την τακτική εμφάνισή του στις αστυνομικές αρχές και την καταβολή χρηματικής εγγύησης, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία.

Επιπλέον, προτείνει ως ειδικό περιοριστικό όρο την αποχώρησή του από κάθε διοικητική θέση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, καθώς και την αποχή του από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το άθλημα έως την τελεσίδικη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ δηλώνει διατεθειμένος να αποδεχθεί συγκεκριμένους περιορισμούς, προκειμένου να μην παραμείνει προσωρινά κρατούμενος όσο εξελίσσεται η δικαστική διαδικασία.