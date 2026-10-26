Pizza Fan: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

Ελεύθεροι οι πέντε από τους 23 συλληφθέντες μετά τις απολογίες τους

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Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Αποκαλυπτικοί διάλογοι για τη δράση των εμπλεκόμενων στην υπόθεση της Pizza Fan / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελεύθεροι αφέθηκαν 5 από τους 10 κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης της Pizza Fan, όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.
  • Συνολικά 23 κατηγορούμενοι εμπλέκονται στην υπόθεση, με τις απολογίες να συνεχίζονται.
  • Αποκαλύφθηκαν κυνικοί διάλογοι που αποδεικνύουν τη λειτουργία του κυκλώματος απάτης.
  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς όλων των κατηγορούμενων, εκτός από μισθοδοσίες.
  • Αναμένονται οι απολογίες του ιδιοκτήτη με τα πολυτελή ρολόγια και άλλων κατηγορουμένων την Τρίτη.

Eλεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 5 από τους 10 κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης της Pizza Fan, μετά τις απολογίες τους. 

Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. 

Η μαραθώνια διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες ακόμη πέντε κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονται από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. 

Oι κατηγορούμενοι της υπόθεσης Pizza Fan

Συνολικά οι κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση ανέρχονται σε 23.  

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν ο ιδιοκτήτης με τα πολυτελή ρολόγια και την κρύπτη στο σπίτι του, καθώς και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. 

Pizza Fan: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» τους εμπλεκόμενους 

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και η Τασούλα Παπανικολάου έφεραν στο φως τους κυνικούς διαλόγους που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος. 

Ο εγκέφαλος του κυκλώματος, μιλώντας με τον προϊστάμενο μηχανογράφησης, ζητούσε να μάθει τα περιθώρια του κάθε καταστήματος για «κεράσματα» στις διανομές πίτσας, σε συνδυασμό με τον τζίρο, ώστε να γίνει το «μαγείρεμα» της απάτης. 

Εγκέφαλος κυκλώματος: Η Καλλιθέα πόσο είναι, πόσο τζίρο έχει; 

Συνεργάτης: Η Καλλιθέα είναι 16.500 χιλιάρικα διαθέσιμα. 

Εγκέφαλος κυκλώματος: Δεκαεξιμισή χιλιάρικα, ρε συ, είναι πολλά λεφτά, ρε π… 

Συνεργάτης: Με 12,5% το έχει γενικά κέρασμα. 

Εγκέφαλος κυκλώματος: Ναι, αλλά έχει όμως. Δεν είναι ότι το έχει κλειδώσει όλο... 

Συνεργάτης: Όχι, όχι, έχει, αλλά μέχρι εκεί. 

Το τεφτέρι της Pizza Fan

Το... τεφτέρι της απάτης, όπου κρατούσαν λεπτομερώς τις πληρωμές για τα ποσά που απέκρυπταν  

Σε άλλο διάλογο αποκαλύπτεται η αλαζονεία των μελών του κυκλώματος, οι οποίοι φαίνεται να κοροϊδεύουν ακόμη και ανθρώπους που δούλευαν στα καταστήματα. 

Συνεργάτης: …Μετά έχουμε Χαλκίδα. 

Εγκέφαλος κυκλώματος: Ναι. 

Συνεργάτης: Τρέχει με 10,1 και έχει άλλα 4.700 διαθέσιμα, 6,27%. 

Εγκέφαλος κυκλώματος: Αφού σου λέω, δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Νομίζουν ότι έχει κάποιον κόφτη, κάτι έχουν μπερδευτεί όλοι τους. 

Pizza Fan: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και των 23 κατηγορούμενων 

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δέσμευσε σήμερα το πρωί τους λογαριασμούς και των 23 κατηγορουμένων.  

Εξαίρεση αποτελούν οι λογαριασμοί που αφορούν τη μισθοδοσία και την πληρωμή εισφορών των εργαζομένων. 

 

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