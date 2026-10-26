Δείτε παλιότερο βίντεο για τη Μαίρη Σταυρακέλλη από την εκπομπή Πάμε Δανάη!

Δύσκολες στιγμές περνάει η αγαπημένη ηθοποιός Μαίρη Σταυρακέλλη, η οποία υπέστη σοβαρό ατύχημα στο πόδι της. Το περιστατικό έκανε γνωστό η ίδια μέσα από το προφίλ της στο Facebook, ποστάροντας φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ταλαιπωρία της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα: στη μία φωτογραφία το πόδι της φαίνεται αυστηρά δεμένο, ενώ στην άλλη απεικονίζεται καθισμένη σε αναπηρικό καροτσάκι.

Η Μαίρη Σταυρακέλλη με την καλλονή κόρη της, Αγγελική /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός εξέφρασε την αγανάκτησή της για την κατάσταση των δημόσιων χώρων, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δύο μήνες έχουν περάσει ήδη. Ας ελπίσουμε ότι είναι αρκετοί…. Τα πεζοδρόμια είναι απίστευτες παγίδες για όλους. Έλεος πια!».

Μετά τη δημοσίευση, οι διαδικτυακοί της φίλοι και συνάδελφοι έσπευσαν να της στείλουν μαζικά μηνύματα αγάπης, ευχές για περαστικά και γρήγορη ανάρρωση.

Η ανάρτηση της Μαίρης Σταυρακέλλη

Λίγα λόγια για τη Μαίρη Σταυρακέλλη

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αγαπητή και καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, με πλούσια και πολυετή πορεία στον χώρο της υποκριτικής.

Έχει γίνει ιδιαίτερα ευρέως γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της σε δημοφιλείς και αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, ξεχωρίζοντας για το κωμικό της ταλέντο, την εκφραστικότητα και τη θετική της ενέργεια επί οθόνης. Μία από τις πιο εμβληματικές της τηλεοπτικές παρουσίες που άφησαν εποχή ήταν στη σειρά του Mega Το καρέ της ντάμας, καθώς και σε άλλες γνωστές παραγωγές.

Το 2022 η Μαίρη Σταυρακέλλη πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά Μαίρη Μαίρη Μαίρη /Φωτογραφία Facebook

Στο θέατρο έχει υπηρετήσει με συνέπεια τόσο την κωμωδία όσο και το δραματικό ρεπερτόριο, συνεργαζόμενη με σπουδαίους θιάσους και σκηνοθέτες σε γνωστές θεατρικές σκηνές της Αθήνας.

Ξεχωρίζει στον καλλιτεχνικό χώρο για το χαμηλό της προφίλ, το χιούμορ και την αμεσότητά της με το κοινό.