Αργυρός - Νίκα: Full in love σε σπάνια βραδινή έξοδο στα μπουζούκια

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Αργυρός - Νίκα: Στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο στο Fantasia/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, απαθανατίστηκαν σε σπάνια έξοδο στα μπουζούκια.
  • Το ζευγάρι παρακολούθησε το πρόγραμμα στο Fantasia το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.
  • Ο Αργυρός και η Νίκα αντάλλαξαν χαμόγελα και απολάμβαναν τη βραδιά, με την Αλεξάνδρα να φοράει μαύρο halter top και λευκό παντελόνι.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευσε αγαπημένα του τραγούδια κατόπιν πρόσκλησης του Πέτρου Ιακωβίδη.
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Αργυρό, υπογράφοντας επιτυχίες του.

Σε μια σπάνια βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα

Αργυρός - Νίκα: Το τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού στο Royal Albert Hall

 Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζευγάρι επέλεξε να απολαύσει το μουσικό πρόγραμμα στο Fantasia, το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται φέτος ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου,  το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. 

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να πλησιάζει τη σύζυγό του, ενώ σε άλλο καρέ οι δυο τους ανταλλάσσουν χαμόγελα και κοιτάζονται, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν απλή αλλά λαμπερή με μαύρο halter top και λευκό παντελόνι, ενώ ο τραγουδιστής επέλεξε μαύρο πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο τζιν.

Αλεξάνδρα Νίκα: Κομψή και glam εμφάνιση στα σοκάκια της Μυκόνου

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Οι θαμώνες της βραδιάς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τους τραγουδά, καθώς μετά από την πρόσκληση του Πέτρου Ιακωβίδη, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια του.

Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, καθώς ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει υπογράψει επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπως τα «Ξημερώματα», το «Πόσο» και το «Αθήνα – Θεσσαλονίκη».

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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