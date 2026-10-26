Αργυρός - Νίκα: Στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο στο Fantasia/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σε μια σπάνια βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Το ζευγάρι επέλεξε να απολαύσει το μουσικό πρόγραμμα στο Fantasia, το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται φέτος ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου, το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φαίνεται να πλησιάζει τη σύζυγό του, ενώ σε άλλο καρέ οι δυο τους ανταλλάσσουν χαμόγελα και κοιτάζονται, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν απλή αλλά λαμπερή με μαύρο halter top και λευκό παντελόνι, ενώ ο τραγουδιστής επέλεξε μαύρο πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο τζιν.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Οι θαμώνες της βραδιάς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τους τραγουδά, καθώς μετά από την πρόσκληση του Πέτρου Ιακωβίδη, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια του.

Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, καθώς ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει υπογράψει επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπως τα «Ξημερώματα», το «Πόσο» και το «Αθήνα – Θεσσαλονίκη».