Η ιστορία της Dara και της Abigail που συγκίνησε το διαδίκτυο

Από ένα διάλειμμα στη βεράντα σε μια δυνατή φιλία

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Dara και Abigail: Η φιλία που συγκίνησε το διαδίκτυο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Dara ζήτησε από την Abigail να καθίσει στη βεράντα της για να φάει το μεσημεριανό της, προκαλώντας μια απρόσμενη φιλία.
  • Το βίντεο της συνάντησής τους έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές στα social media.
  • Η Abigail επισκέφθηκε τη Dara στη δουλειά της, προσφέροντάς της δώρα για να διευκολύνει την καθημερινότητά της.
  • Δημιούργησαν κοινές αναρτήσεις στα social media με τίτλο «οι ιστορίες της βεράντας».
  • Η Abigail ξεκίνησε καμπάνια GoFundMe για τη Dara, συγκεντρώνοντας πάνω από 13.000 δολάρια για την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις της.

Μερικές φορές, μια μικρή πράξη καλοσύνης αρκεί για να αλλάξει την πορεία μιας ολόκληρης ημέρας και να οδηγήσει σε μια φιλία που κανείς δεν περίμενε. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Dara και της Abigail Mwaungulu στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η Dara, εργαζόμενη σε αμερικανική αλυσίδα ταχυφαγείων, χτύπησε την πόρτα μιας άγνωστης γυναίκας ζητώντας κάτι απλό… ένα μέρος για να καθίσει και να φάει το μεσημεριανό της.

 

 

Η συνάντησή τους καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της Abigail, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξελίχθηκε σε μια ιστορία φιλίας και αλληλεγγύης, η οποία κινητοποίησε χιλιάδες ανθρώπους.

Η δύσκολη μέρα που οδήγησε σε μια απρόσμενη συνάντηση

Όλα ξεκίνησαν στο Palm Beach της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δύσκολης μέρας για την Dara στη δουλειά της. Αισθανόταν αρκετά πιεσμένη και χρειαζόταν λίγα λεπτά μακριά από το εργασιακό περιβάλλον για να ηρεμήσει.

Έτσι, αποφάσισε να κάνει το διάλειμμά της και να περπατήσει στη γειτονιά.

 

 

Όταν έφτασε έξω από το σπίτι της Abigail, είδε την ήσυχη βεράντα της και σκέφτηκε να κάτσει εκεί για να φάει το κολατσιό της. Χτύπησε το κουδούνι και μέσω της κάμερας που είχε εγκαταστήσει η ιδιοκτήτρια στο κουδούνι της, η Dara της εξήγησε ότι δεν ήθελε να περπατήσει μέχρι το σπίτι της, ρωτώντας την αν θα μπορούσε να κάτσει στη βεράντα της και να φάει το μεσημεριανό της εκεί. 

Η απάντηση της Abigail ήταν θετική. Αντί να αρνηθεί το αίτημα μιας άγνωστης γυναίκας, την υποδέχθηκε με κατανόηση, επιτρέποντάς της να χρησιμοποιήσει τη βεράντα της.

Οι δύο γυναίκες συζήτησαν για λίγο και στη συνέχεια εκείνη επέστρεψε στη βάρδια της.

Μια συνηθισμένη στιγμή της καθημερινότητας είχε μόλις γίνει η αρχή μιας ξεχωριστής σχέσης.

 

 

Η Abigail αποφάσισε να μοιραστεί το βίντεο της συνάντησής τους στο TikTok και στο Instagram.

Το βίντεο συγκίνησε τους χρήστες, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο προβολές.

Πολλοί είδαν στην κίνηση της Dara το θάρρος που χρειάζεται κάποιος για να ζητήσει βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή. Άλλοι στάθηκαν στη στάση της Abigail, η οποία επέλεξε να προσφέρει λίγη φιλοξενία χωρίς να γνωρίζει ότι η αυθόρμητη απόφασή της θα γινόταν αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο.

Η ιστορία, ωστόσο, δεν έμεινε στην απήχηση ενός βίντεο.

 

 

Την επόμενη ημέρα, η Abigail επισκέφθηκε τη Dara στον χώρο εργασίας της, έχοντας μαζί της ένα πακέτο με αντικείμενα που θα μπορούσαν να της φανούν χρήσιμα στην καθημερινότητά της. Ανάμεσα στα δώρα βρίσκονταν σνακ, ένας φορητός ανεμιστήρας, μια ομπρέλα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Η Abigail είχε μάθει ότι η Dara μετακινούνταν καθημερινά με τα πόδια, τόσο για να πάει στη δουλειά, όσο και για να επιστρέψει στο σπίτι της. Έτσι, θέλησε να της προσφέρει πρακτική βοήθεια, πέρα από τη ζεστή υποδοχή που της είχε επιφυλάξει την πρώτη ημέρα.

Σταδιακά, οι δύο γυναίκες ήρθαν πιο κοντά και άρχισαν να μοιράζονται στιγμές από τη ζωή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ακόλουθοί τους έδωσαν σε αυτές τις κοινές εμφανίσεις το όνομα «οι ιστορίες της βεράντας».

 

 

Οι αναρτήσεις τους περιλαμβάνουν εξόδους, κοινά δείπνα και προσωπικές στιγμές που αποτυπώνουν την εξέλιξη της σχέσης τους.

Η καμπάνια που συγκέντρωσε πάνω από 13.000 δολάρια

Η φιλία τους απέκτησε και μια ευρύτερη διάσταση αλληλεγγύης.

Μέσα από τις συζητήσεις τους, η Abigail έμαθε για τα όνειρα της Dara να σπουδάσει και να ακολουθήσει μια επαγγελματική πορεία με επίκεντρο τη φροντίδα και τη βοήθεια άλλων ανθρώπων.

 

 

Με τη συγκατάθεση της Dara, δημιούργησε μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe, προκειμένου να τη στηρίξει στα επόμενα βήματά της.

Η ανταπόκριση του κόσμου οδήγησε στη συγκέντρωση περισσότερων από 13.000 δολαρίων. Τα χρήματα προορίζονταν κυρίως για την αγορά αυτοκινήτου, ώστε να διευκολυνθούν οι καθημερινές μετακινήσεις της Dara, καθώς και για εκπαιδευτικά έξοδα και μελλοντικούς της στόχους.

 

 

Η ιστορία της Dara και της Abigail θυμίζει πως η αλληλεγγύη δεν χρειάζεται πάντα μεγάλες χειρονομίες για να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Μερικές φορές, αρκεί να ανοίξει κάποιος την πόρτα του και να προσφέρει σε έναν άλλον άνθρωπο λίγο χώρο, χρόνο και κατανόηση.

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