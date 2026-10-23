Συναυλία στο φημισμένο Royal Albert Hall του Λονδίνου πραγματοποίησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Η εμφάνιση του έγινε το βράδυ της Πέμπτης με πλήθος κόσμου να τραγουδά, να χορεύει και να διασκεδάζει με τα τραγούδια του.
Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία δημοσίευσε κι εκείνη μερικά στιγμιότυπα από τη βραδιά. Ανάμεσα σε αυτά κι ένα σπάνιο του ζευγαριού μαζί, από τα παρασκήνια.
Στη φωτογραφία φαίνεται να κοιτά στα μάτια τη σύζυγό του, καθώς την κρατά σφιχτά από τη μέση, ενώ εκείνη του χαμογελά. H Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε μαύρο μίντι φόρεμα από βελούδο με κοντά φουσκωτά μανίκια και μπότες από καστόρ σε chocolat χρώμα.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε στο εμβληματικό θέατρο. Η πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν η Αλεξάνδρα Νίκα φέρει στον κόσμο τον γιο τους, Βασίλη.
Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, το ζευγάρι έχει παντρευτεί και έχει αποκτήσει ακόμη μια κόρη, την 4 μηνών Μιράντα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.