Αλεξάνδρα Νίκα: Τα instastories της από τη συναυλία του Αργυρού στο Royal Albert Hall

Συναυλία στο φημισμένο Royal Albert Hall του Λονδίνου πραγματοποίησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η εμφάνιση του έγινε το βράδυ της Πέμπτης με πλήθος κόσμου να τραγουδά, να χορεύει και να διασκεδάζει με τα τραγούδια του.

Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία δημοσίευσε κι εκείνη μερικά στιγμιότυπα από τη βραδιά. Ανάμεσα σε αυτά κι ένα σπάνιο του ζευγαριού μαζί, από τα παρασκήνια.

Νίκα - Αργυρός αγκαλιά στα παρασκήνια του Royal Albert Hall

Στη φωτογραφία φαίνεται να κοιτά στα μάτια τη σύζυγό του, καθώς την κρατά σφιχτά από τη μέση, ενώ εκείνη του χαμογελά. H Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε μαύρο μίντι φόρεμα από βελούδο με κοντά φουσκωτά μανίκια και μπότες από καστόρ σε chocolat χρώμα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε στο εμβληματικό θέατρο. Η πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν η Αλεξάνδρα Νίκα φέρει στον κόσμο τον γιο τους, Βασίλη.

Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, το ζευγάρι έχει παντρευτεί και έχει αποκτήσει ακόμη μια κόρη, την 4 μηνών Μιράντα.