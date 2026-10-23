Αργυρός - Νίκα: Το τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού στο Royal Albert Hall

Η συναυλία του στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου για 2η φορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 11:13 Θεσσαλονίκη: Βαρύ πρόστιμο 3.000 € σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο
23.10.26 , 11:05 Μιλάνο: Η Μόνα Λίζα με τις ουλές διπλής μαστεκτομής
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
23.10.26 , 11:02 Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
23.10.26 , 10:47 Πάνος Κιάμος: «Μεγάλωσα με τον Λευτέρη Πανταζή»
23.10.26 , 10:28 Ιός Σαμόντα: Τι είναι & πώς μεταδίδεται - πού εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα
23.10.26 , 10:26 Φρεγάτα «Κίμων»: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου
23.10.26 , 10:12 Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
23.10.26 , 10:09 Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
23.10.26 , 10:07 Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
23.10.26 , 10:02 Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
23.10.26 , 10:00 Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας
23.10.26 , 09:47 Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας
23.10.26 , 09:37 Σοκαριστικό βίντεο από λούνα παρκ: 18χρονη εκσφενδονίστηκε από παιχνίδι
23.10.26 , 09:31 Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Στις τρεις πίτσες η μία δώρο - Η απάτη με το «κέρασμα» στη γνωστή αλυσίδα
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από γέφυρα
Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα instastories της από τη συναυλία του Αργυρού στο Royal Albert Hall

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναυλία στο φημισμένο Royal Albert Hall του Λονδίνου πραγματοποίησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η εμφάνιση του έγινε το βράδυ της Πέμπτης με πλήθος κόσμου να τραγουδά, να χορεύει και να διασκεδάζει με τα τραγούδια του. 

 

Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία δημοσίευσε κι εκείνη μερικά στιγμιότυπα από τη βραδιά. Ανάμεσα σε αυτά κι ένα σπάνιο του ζευγαριού μαζί, από τα παρασκήνια.

Νίκα - Αργυρός αγκαλιά στα παρασκήνια του Royal Albert Hall

Νίκα - Αργυρός αγκαλιά στα παρασκήνια του Royal Albert Hall

Στη φωτογραφία φαίνεται να κοιτά στα μάτια τη σύζυγό του, καθώς την κρατά σφιχτά από τη μέση, ενώ εκείνη του χαμογελά. H Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε μαύρο μίντι φόρεμα από βελούδο με κοντά φουσκωτά μανίκια και μπότες από καστόρ σε chocolat χρώμα. 

Αργυρός - Νίκα: Το τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού στο Royal Albert Hall

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε στο εμβληματικό θέατρο. Η πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν η Αλεξάνδρα Νίκα φέρει στον κόσμο τον γιο τους, Βασίλη.

Αργυρός - Νίκα: Το τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού στο Royal Albert Hall

Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, το ζευγάρι έχει παντρευτεί και έχει αποκτήσει ακόμη μια κόρη, την 4 μηνών Μιράντα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΛΟΝΔΙΝΟ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ROYAL ALBERT HALL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξανδράκη: «Ο προπονητής μου κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο»
Νίκος Καρβέλας - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Πασχάλης Τσαρούχας
Celebrities & Gossip Νεα
Τσαρούχας: «Λιώνει» για τη Νοτοπούλου: Το post για την υπέροχη γυναίκα του!
Αργύρης Αγγέλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας δείχνει το σπίτι που έμενε στη Νέα Υόρκη!
Τούνη: Ο Μικρός Πάρης Δοκιμάζει Τα Κρουασάν Της Μαμάς Του
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: Ο μικρός Πάρης δοκιμάζει τα κρουασάν της μαμάς του στη Μονμάρτρη
Ξέσπασε Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Έξαλλη η Κωνσταντία Χριστοφορίδου: «Μαζευτείτε»
Πρέλεβιτς: Η Έκπληξη Στον Νικήτα Νομικό Για Τα Γενέθλιά Του
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Πρέλεβιτς: Η γλυκιά έκπληξη στον Νικήτα Νομικό για τα γενέθλιά του
Βίσση: Η Πρώτη Φωτογραφία Της Μετά Τη Διαμάχη Με Τον Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Η πρώτη φωτογραφία της μετά τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top