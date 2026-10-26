Αναβλήθηκε, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, η δίκη για την υπόθεση της δηλητηρίασης με ατροπίνη του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού από την πρώην σύζυγό του. Μάλιστα, ο ίδιος μίλησε για πρώτη φορά στις κάμερες και αναφέρθηκε στην επιθυμία του να δικαιωθεί.

«Το δικαστήριο αναβλήθηκε εν αναμονή των αποτελεσμάτων που δεν έχουν βγει ακόμα επίσημα. Αυτό ήταν κάτι που το περιμέναμε. Βέβαια, εμείς ζητήσαμε να γίνει και η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, σε απόπειρα δολοφονίας, κάτι που θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε γίνει με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Παρόλα αυτά το δικαστήριο αναβλήθηκε. Κατά τα άλλα τα αιτήματά μας έγιναν δεκτά», είπε, ξεκινώντας.

Σημειώνεται ότι η δικηγόρος του, Αναστασία Κεχρανατζίδου, ζήτησε ενώπιον του δικαστηρίου να γίνει αναβάθμιση της κατηγορίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, τόσο για την πρώην σύζυγο όσο και για τη μητέρα της.

Το δικαστήριο απάντησε ότι θα πρέπει να περιμένουν τις εργαστηριακές εξετάσεις πρώτα κι έπειτα θα ληφθεί υπόψιν το εν λόγω αίτημα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κρικόρ Τσακιτζιάν για την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», στο άκουσμα όλων αυτών και στην πιθανότητα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, η γυναίκα κατέρρευσε μέσα στην αίθουσα.

41χρονος γιατρός: «Θα προτιμούσα να μην έχουμε επικοινωνία με την πρώην σύζυγό μου»

Για την επικοινωνία που φέρεται να είχε με την πρώην σύζυγό του, ο γιατρός δήλωσε: «Υπήρξε μια επικοινωνία, η οποία θα προτιμούσα να μην υπάρχει γιατί τώρα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και οι δύο. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο θα προτιμούσα να μην έχουμε επικοινωνία. Το δικαστήριο δέχτηκε να μιλάμε μόνο για το θέμα του παιδιού».

Τέλος, πρόσθεσε «Αναμένουμε να δικαιωθούμε. Περιμένω να βγουν τα αποτελέσματα, ελπίζω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εντάξει, μπορεί να έχουνε βγει ανεπίσημα, αλλά θέλουμε να βγουν και επίσημα και από κει και πέρα θα κάνουμε υπομονή μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Να ευχαριστήσω και τα κανάλια για την προβολή του θέματος και την υποστήριξη που μου έχετε δώσει. Δεν το περίμενα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο».

Δήλωση έκανε και η συνήγορος του στρατιωτικού γιατρού, κ. Κεχρανατζίδου, έξω από τις δικαστικές αίθουσες: «Καταθέσαμε κάποια αιτήματα, έγιναν όλα αποδεκτά. Συγκεκριμένα, να προσδιοριστεί εάν η ποσότητα της συγκεκριμένης ουσίας που ανευρέθη, ήταν ικανή από μόνη της να επιφέρει τον θάνατο ή τη βαριά σωματική βλάβη του εντολέα μου. Και το δεύτερο σε σειρά αίτημα είναι ότι ακόμα και αν ήταν χαμηλή σε περιεκτικότητα της συγκεκριμένης ουσίας, η οποία ανευρέθη, αν αυτή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα τα οποία ενδεχομένως να λάμβανε ο εντολέας μου, θα μπορούσαν ομοίως να επιφέρουν είτε τον θάνατο είτε τη βαριά σωματική βλάβη του.

Θα καταθέσουμε αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά ενώπιον των Αρχών, προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι προηγούμενες αξιόποινες πράξεις, διότι έχουμε ικανό αποδεικτικό υλικό στα χέρια μας, το οποίο καταδεικνύει την κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή τέλεση των αξιόποινων πράξεων από την κύρια κατηγορουμένη, κάτι το οποίο την καθιστά επικίνδυνη για την κοινωνία».

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