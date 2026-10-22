Τον Γολγοθά που πέρασε η οικογένειά του επί σχεδόν δύο χρόνια, τις επαναλαμβανόμενες νοσηλείες του αδελφού του και τις καταγγελίες για περιστατικά κατά την επικοινωνία του με το παιδί του αποκάλυψε ο αδελφός του 41χρονου γιατρού, ο οποίος δηλητηριαζόταν σταδιακά με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο αδελφός του γιατρού σημείωσε πως επί δύο χρόνια η οικογένειά του περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός του αντιμετώπιζε επανειλημμένα προβλήματα υγείας, χωρίς αρχικά να είναι σαφές τι προκαλούσε τα επεισόδια που οδηγούσαν στη νοσηλεία του.

Ατροπίνη: «Μια πολύ σκοτεινή περίοδος για όλη την οικογένεια»

Όπως ανέφερε τα δύο αυτά χρόνια ο αδελφός του παρουσίαζε επαναλαμβανόμενα επεισόδια με την υγεία του κι νοσηλευόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

«Ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος για όλη την οικογένεια αυτά τα σχεδόν δύο χρόνια, κυρίως βέβαια για τον αδερφό μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη συχνότητα των νοσηλειών, αλλά και την αδυναμία της οικογένειας να καταλάβει τι συνέβαινε.

«Συνεχόμενες νοσηλείες σχεδόν κάθε μήνα, κάθε 40 μέρες στο νοσοκομείο. Μια κατάσταση που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε εμείς, ούτε οι γιατροί τι έχει», ανέφερε.

Αντίστοιχα επεισόδια παρουσίασε και η μητέρα του κατά την αρχική περίοδο, από τον Φεβρουάριο έως περίπου τον Απρίλιο του 2025.

Ατροπίνη: «Ήθελε να τον σκοτώσει»

Ερωτηθείς για τα πιθανά κίνητρα, απάντησε ότι δεν μπορεί κανείς να τα γνωρίζει με ακρίβεια, ωστόσο εκτίμησε πως στόχος της ήταν να τον σκοτώσει.

«Σίγουρα ο αρχικός στόχος ήταν η απομάκρυνση του πατέρα από το παιδί και ουσιαστικά να τον κάνει να παραιτηθεί από κάθε δυνατή επικοινωνία. Βλέποντάς τον όμως ουσιαστικά μισοπεθαμένο στο νοσοκομείο και σε αυτή την κατάσταση, γιατί είχε έρθει να τον επισκεφθεί, το ότι συνέχισε να τον δηλητηριάζει, με κάνει να πιστεύω ότι ο στόχος της ήταν να τον σκοτώσει, όχι απλά να του καταστρέψει τη ζωή και να τον ξεκόψει από το παιδί. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να σταματήσει, αλλά δεν το έκανε», είπε.

Ατροπίνη: Πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα και οι επιθέσεις από τον πατέρα της

Ο αδελφός του γιατρού αποκάλυψε επίσης ότι τα προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι ξεκίνησαν μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

«Μετά τη γέννηση του παιδιού τα πράγματα κορυφώθηκαν. Από αφηγήσεις του αδερφού μου ξέρω ότι υπήρχαν πολλά επεισόδια επιθετικότητας, υστερίας, υστερικών κρίσεων μέσα στο σπίτι, τα οποία ο αδερφός μου προσπαθούσε να διαχειριστεί με ψυχραιμία και να μην ανεβάζει τους τόνους . Πολλές φορές αναγκαζόταν κιόλας να φύγει από το σπίτι για να πέσουν οι τόνοι. Όταν αυτό επαναλήφθηκε κάμποσες φορές, αναγκάστηκε να ζητήσει διαζύγιο», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια εξαιρετικά έντονη, σχεδόν απειλητική συμπεριφορά από την πλευρά του πατέρα της πρώην νύφης του, ο οποίος δε δίστασε να απειλήσει και τον ίδιο.

«Υπήρχε μεγάλη επιθετικότητα από τους γονείς της, από τον πατέρα της συγκεκριμένα. Σε κάθε επίσκεψη του αδελφού μου για να δει το παιδί υπήρχαν δολιοφθορές στο αυτοκίνητό του, καταστροφές, απειλές ακόμα και σε εμένα προσωπικά και σε όποιον τον συνόδευε. Φέτος το καλοκαίρι που τον συνόδεψα μέχρι το χωριό της πρώην συζύγου του για να φυλάω το αμάξι, να μην του σκάσουν τα λάστιχα ο πατέρας της με ένα σκεπάρνι στο χέρι και με κάποια άλλα εργαλεία άρχισε να μας βρίζει. Μόλις πήγα να του ζητήσω τον λόγο, άρχισε να με απειλεί ότι θα με σκοτώσει», είπε ο αδελφός του γιατρού.

Ατροπίνη: «Δεν τον άφηνε να δίνει νερό στο παιδί παρά μόνο από το μπουκάλι του»

Ο αδελφός του γιατρού ανέφερε επίσης ότι το παιδί είχε βρεθεί δύο φορές στο σπίτι του πατέρα του, όταν η πρώην σύζυγός του είχε ήδη αρχίσει να τον δηλητηριάζει σταδιακά.

Μάλιστα, η 40χρονη, για να προστατέψει το παιδί και να μην καταναλώσει κάτι που να περιείχε ατροπίνη από το σπίτι του πατέρα του, έλεγε στον πρώην σύζυγό της ότι έπρεπε να του δίνει νερό αποκλειστικά από το μπουκάλι του γιατί ήταν αποστειρωμένο.