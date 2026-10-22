Ατροπίνη: «Σκοτεινή περίοδος για την οικογένεια. Ήθελε να τον σκοτώσει»

Τι λέει ο αδελφός του 41χρονου γιατρού που το δηλητηρίαζε η πρώην του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 13:41 Η Honda συμπληρώνει 500 αγώνες στη Formula 1
22.10.26 , 13:39 Παύλος Γερουλάνος: Η δυσλεξία, τα σχολικά χρόνια και η οικογένειά του
22.10.26 , 13:31 Κάλυμνος: Η πιθανή αιτία για τη βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου Χιούι
22.10.26 , 13:23 Υπόθεση Πετραλώνων: «Δεν έχω πια εφιάλτες» - Συγκλονίζει ο Φίλιππος
22.10.26 , 13:14 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος του στα Φαντάσματα και η υποκριτική στα 7
22.10.26 , 13:04 Στούντιο 4: Αλλαγές στην εκπομπή Φερεντίνου - Καραβάτου
22.10.26 , 12:42 Ατροπίνη: «Σκοτεινή περίοδος για την οικογένεια. Ήθελε να τον σκοτώσει»
22.10.26 , 12:33 Cash or Trash: Προσφορές στα ύψη για τη «Μήδεια» της Μαρίας Κάλλας!
22.10.26 , 12:28 Το OMODA X έκανε παγκόσμια πρεμιέρα και άλλαξε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα
22.10.26 , 12:24 Συνταγή για noodles με χοιρινό λαιμό ή πανσέτα, ιδανικό για date
22.10.26 , 12:15 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πήραν προθεσμία ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
22.10.26 , 12:10 «Ο Έμπορος της Βενετίας»: Αγαπημένα ζευγάρια στην πρεμιέρα
22.10.26 , 12:00 Polka Dot: Η ανατομία ενός διαχρονικού look για όλη την ημέρα
22.10.26 , 11:54 Μαρίνα Βερνίκου: Στην κορυφή του Mount Yasur στο Βανουάτου!
22.10.26 , 11:53 Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Νίκος Ορφανός: «Είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου παράσταση»
Κάλυμνος: Η πιθανή αιτία για τη βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου Χιούι
Επίδομα παιδιού Α21 ΟΠΕΚΑ: Οι τρεις επόμενες πληρωμές
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πήραν προθεσμία ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο αδελφός του 41χρονου γιατρού αποκάλυψε ότι η οικογένεια υπέφερε για σχεδόν δύο χρόνια από τις επαναλαμβανόμενες νοσηλείες του, λόγω δηλητηρίασης με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του.
  • Η κατάσταση της υγείας του γιατρού ήταν ασαφής αρχικά, με συνεχείς νοσηλείες σχεδόν κάθε μήνα.
  • Ο αδελφός υποστήριξε ότι ο στόχος της πρώην συζύγου του ήταν να τον σκοτώσει, όχι μόνο να τον απομακρύνει από το παιδί τους.
  • Τα προβλήματα μεταξύ του ζευγαριού άρχισαν μετά τη γέννηση του παιδιού, με επεισόδια επιθετικότητας και υστερίας.
  • Υπήρξαν απειλές και επιθέσεις από τον πατέρα της πρώην συζύγου, με δολιοφθορές στο αυτοκίνητο του γιατρού και προσωπικές απειλές στον αδελφό του.

Τον Γολγοθά που πέρασε η οικογένειά του επί σχεδόν δύο χρόνια, τις επαναλαμβανόμενες νοσηλείες του αδελφού του και τις καταγγελίες για περιστατικά κατά την επικοινωνία του με το παιδί του αποκάλυψε ο αδελφός του 41χρονου γιατρού, ο οποίος δηλητηριαζόταν σταδιακά με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του. 

Ατροπίνη: «Για ενάμιση χρόνο πίστευα ότι έχω ψυχιατρικό πρόβλημα»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο αδελφός του γιατρού σημείωσε πως επί δύο χρόνια η οικογένειά του περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός του αντιμετώπιζε επανειλημμένα προβλήματα υγείας, χωρίς αρχικά να είναι σαφές τι προκαλούσε τα επεισόδια που οδηγούσαν στη νοσηλεία του.

Ατροπίνη: «Μια πολύ σκοτεινή περίοδος για όλη την οικογένεια»

Όπως ανέφερε τα δύο αυτά χρόνια ο αδελφός του παρουσίαζε επαναλαμβανόμενα επεισόδια με την υγεία του κι νοσηλευόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Υπόθεση ατροπίνης: Και το δηλητηριώδες φυτό μπελαντόνα στο «μικροσκόπιο»

«Ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος για όλη την οικογένεια αυτά τα σχεδόν δύο χρόνια, κυρίως βέβαια για τον αδερφό μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη συχνότητα των νοσηλειών, αλλά και την αδυναμία της οικογένειας να καταλάβει τι συνέβαινε.

«Συνεχόμενες νοσηλείες σχεδόν κάθε μήνα, κάθε 40 μέρες στο νοσοκομείο. Μια κατάσταση που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε εμείς, ούτε οι γιατροί τι έχει», ανέφερε.

Πώς παγίδευσε ο γιατρός την πρώην σύζυγό του - Όσα είπε στον ερευνητή

Αντίστοιχα επεισόδια παρουσίασε και η μητέρα του κατά την αρχική περίοδο, από τον Φεβρουάριο έως περίπου τον Απρίλιο του 2025.

Ατροπίνη: «Ήθελε να τον σκοτώσει»

Ερωτηθείς για τα πιθανά κίνητρα, απάντησε ότι δεν μπορεί κανείς να τα γνωρίζει με ακρίβεια, ωστόσο εκτίμησε πως στόχος της ήταν να τον σκοτώσει. 

Ατροπίνη: Τι λέει η γιαγιά της 40χρονης για όσα κατηγορείται η εγγονή της

«Σίγουρα ο αρχικός στόχος ήταν η απομάκρυνση του πατέρα από το παιδί και ουσιαστικά να τον κάνει να παραιτηθεί από κάθε δυνατή επικοινωνία. Βλέποντάς τον όμως ουσιαστικά μισοπεθαμένο στο νοσοκομείο και σε αυτή την κατάσταση, γιατί είχε έρθει να τον επισκεφθεί, το ότι συνέχισε να τον δηλητηριάζει, με κάνει να πιστεύω ότι ο στόχος της ήταν να τον σκοτώσει, όχι απλά να του καταστρέψει τη ζωή και να τον ξεκόψει από το παιδί. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να σταματήσει, αλλά δεν το έκανε», είπε. 

Ατροπίνη: Πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα και οι επιθέσεις από τον πατέρα της

Ο αδελφός του γιατρού αποκάλυψε επίσης ότι τα προβλήματα ανάμεσα στο ζευγάρι ξεκίνησαν μετά τη γέννηση του παιδιού τους. 

Περιστέρι: Και η μητέρα του 41χρονου γιατρού είχε συμπτώματα δηλητηρίασης

«Μετά τη γέννηση του παιδιού τα πράγματα κορυφώθηκαν. Από αφηγήσεις του αδερφού μου ξέρω ότι υπήρχαν πολλά επεισόδια επιθετικότητας, υστερίας, υστερικών κρίσεων μέσα στο σπίτι, τα οποία ο αδερφός μου προσπαθούσε να διαχειριστεί με ψυχραιμία και να μην ανεβάζει τους τόνους . Πολλές φορές αναγκαζόταν κιόλας να φύγει από το σπίτι για να πέσουν οι τόνοι. Όταν αυτό επαναλήφθηκε κάμποσες φορές, αναγκάστηκε να ζητήσει διαζύγιο», είπε. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια εξαιρετικά έντονη, σχεδόν απειλητική συμπεριφορά από την πλευρά του πατέρα της πρώην νύφης του, ο οποίος δε δίστασε να απειλήσει και τον ίδιο. 

Περιστέρι: «Θα είσαι σπίτι;» - Το τηλεφώνημα της 41χρονης στον γιατρό

«Υπήρχε μεγάλη επιθετικότητα από τους γονείς της, από τον πατέρα της συγκεκριμένα. Σε κάθε επίσκεψη του αδελφού μου για να δει το παιδί υπήρχαν δολιοφθορές στο αυτοκίνητό του, καταστροφές, απειλές ακόμα και σε εμένα προσωπικά και σε όποιον τον συνόδευε. Φέτος το καλοκαίρι που τον συνόδεψα μέχρι το χωριό της πρώην συζύγου του για να φυλάω το αμάξι, να μην του σκάσουν τα λάστιχα ο πατέρας της με ένα σκεπάρνι στο χέρι και με κάποια άλλα εργαλεία άρχισε να μας βρίζει. Μόλις πήγα να του ζητήσω τον λόγο, άρχισε να με απειλεί ότι θα με σκοτώσει», είπε ο αδελφός του γιατρού.

Περιστέρι: Βίντεο με την 41χρονη να βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα

Ατροπίνη: «Δεν τον άφηνε να δίνει νερό στο παιδί παρά μόνο από το μπουκάλι του»

Ο αδελφός του γιατρού ανέφερε επίσης ότι το παιδί είχε βρεθεί δύο φορές στο σπίτι του πατέρα του, όταν η πρώην σύζυγός του είχε ήδη αρχίσει να τον δηλητηριάζει σταδιακά. 

Μάλιστα, η 40χρονη, για να προστατέψει το παιδί και να μην καταναλώσει κάτι που να περιείχε ατροπίνη από το σπίτι του πατέρα του, έλεγε στον πρώην σύζυγό της ότι έπρεπε να του δίνει νερό αποκλειστικά από το μπουκάλι του γιατί ήταν αποστειρωμένο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 |
ΑΤΡΟΠΙΝΗ
 |
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πτώση Στρατιωτικού Ελικοπτέρου Στην Κάλυμνο
Ελλαδα
Κάλυμνος: Η πιθανή αιτία για τη βαριά προσγείωση του ελικοπτέρου Χιούι
Πετράλωνα: Οι Ποινές Για Βιασμούς Και Κακοποιήσεις Παιδιών
Ελλαδα
Υπόθεση Πετραλώνων: «Δεν έχω πια εφιάλτες» - Συγκλονίζει ο Φίλιππος
Αλυσίδα πιτσαρίας υπό έρευνα για ζημία 25 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Ελλαδα
Έφοδος του FBI σε καταστήματα πασίγνωστης αλυσίδας πιτσαρίας
Κολωνός Έκρηξη: Σε ποινικούς στρέφονται οι έρευνες
Ελλαδα
Κολωνός: Σε ποινικούς στρέφονται οι έρευνες για την έκρηξη
Καλαμάτα:17χρονος Ξυλοκοπήθηκε Άγρια Από Πρώην Συμμαθητή Του
Ελλαδα
Καλαμάτα: 17χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από πρώην συμμαθητή του
Έκρηξη Κολωνός: Η Κατάσταση Υγείας Των 4 Τραυματιών
Ελλαδα
Κολωνός: Πώς σημειώθηκε η έκρηξη - Χειρουργείται ο 44χρονος αστυνομικός
Πειραιάς: Λήξη Συναγερμού για την Ύποπτη Βαλίτσα
Ελλαδα
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Πειραιά μετά τον έλεγχο ΤΕΕΜ σε βαλίτσα
Ατροπίνη: Για 1,5 Χρόνο Πίστευα Ότι Έχω Ψυχιατρικό Πρόβλημα
Ελλαδα
Ατροπίνη: «Για ενάμιση χρόνο πίστευα ότι έχω ψυχιατρικό πρόβλημα»
Έκρηξη Σε Κτίριο Στον Κολωνό - Αναφορές Για Τραυματίες
Ελλαδα
Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό - 4 τραυματίες, ο ένας σοβαρά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top