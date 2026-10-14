Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της φερόμενης απόπειρας δηλητηρίασης του 41χρονου γιατρού στο Περιστέρι, καθώς, με πληροφορίες, και η μητέρα του φέρεται να είχε εμφανίσει παρόμοια συμπτώματα και να είχε νοσηλευτεί.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να μπορούσε να εκτεθεί στην ίδια ουσία και το ανήλικο παιδί του πρώην ζευγαριού, ηλικίας 3,5 ετών, καθώς ο πατέρας του υποστηρίζει ότι η πρώην σύζυγός του έβαζε άγνωστη ουσία, πιθανόν ατροπίνη, σε τρόφιμα στο σπίτι του για να τον δηλητηριάσει.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η 40χρονη, φέρεται να μην επέτρεπε στον εν διαστάσει σύζυγό της να βλέπει το παιδί τους, χωρίς να είναι η ίδια παρούσα. Πιθανόν με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το να δυσκολεύει ψυχολογικά τον πρώην σύζυγό της, να ήθελε να προστατέψει και το παιδί τους από το να εκτεθεί στη δηλητηριώδη ουσία που έδινε στον πρώην της.

Περιστέρι: Τα ευρήματα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, στο αυτοκίνητο της γυναίκας βρέθηκαν ένα μπουκαλάκι που φέρεται να περιείχε ατροπίνη, μία ακόμη συσκευασία με άγνωστη σκόνη και μία χρησιμοποιημένη σύριγγα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο γιατρός, σύμφωνα με την κατάθεσή του, άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι συνέβαινε με την υγεία του, έπειτα από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αδιαθεσίας μετά την κατανάλωση φαγητού.

Όπως περιέγραψε, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 εμφάνιζε συμπτώματα όπως αλλοίωση της γεύσης, ξηροστομία, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, διέγερση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς και αποπροσανατολισμό.

Κατά τον ίδιο, καθοριστική στιγμή ήταν η επίσκεψή του σε ψησταριά στο Νέο Ηράκλειο, στις 19 Αυγούστου 2026, όπου είχε συναντηθεί με την πρώην σύζυγό του και το παιδί τους. Εκεί, όπως υποστηρίζει, παρουσίασε ξανά ανάλογα συμπτώματα.

Λίγες ημέρες αργότερα, επέστρεψε στο κατάστημα και ζήτησε να δει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, στο βίντεο είδε την πρώην σύζυγό του να ρίχνει κάτι στο νερό του την ώρα που εκείνος απουσίαζε από το τραπέζι.

Ακολούθησε η τοποθέτηση καμερών στο σπίτι του, στις 11 Οκτωβρίου, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε εφημερία. Στο βίντεο που παρουσιάστηκε από το Live News καταγράφεται μια γυναίκα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια, να κινείται στην κουζίνα και να ασχολείται με τρόφιμα.

Από την πλευρά της, η 47χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι πήγε εκεί για να τον βρει, προκειμένου να πάνε το παιδί στον γιατρό, και αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να του κάνει κακό.

Περιστέρι: Η σύλληψη και τα ερωτήματα για την είσοδο στο σπίτι

Το απόγευμα της Κυριακής ο γιατρός παρακολουθούσε μέσω του κινητού του τι συνέβαινε στο σπίτι και ειδοποίησε την Αστυνομία. Στη συνέχεια μετέβη και ο ίδιος στο σημείο, όπου ακολούθησε καταδίωξη της 47χρονης μέχρι τη σύλληψή της.

Οι γονείς της συνελήφθησαν επίσης, καθώς, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση με αυτοκίνητο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην εκπομπή όλα όσα εκτυλίχθηκαν την Κυριακή κατά τη σύλληψη της 40χρονης.

«Βλέπω ένα αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου με ανοιχτή την πόρτα και ακούω σε κάποια στιγμή μια γυναίκα να φωνάζει “βοήθεια”. Τρόμαξα και πήγα κατευθείαν προς το μέρος τους. Η γυναίκα έφυγε από το σημείο και ο άνδρας ήταν σοκαρισμένος. Τον ρωτήσαμε τι είχε συμβεί και μας είπε ότι έχει σε βίντεο τη γυναίκα να είναι μέσα στο σπίτι του. Τον ρώτησα γιατί να το κάνει αυτό και μου είπε ότι είναι η πρώην του και εδώ και περίπου έναν χρόνο προσπαθεί να τον δηλητηριάσει. Δεν πίστευα αυτά που άκουγα», είπε.

Ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά στον τρόπο με τον οποίο η γυναίκα φέρεται να μπήκε στο σπίτι. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι δεν της είχε δώσει κλειδιά. Κατά την αστυνομική έρευνα δεν διαπιστώθηκαν ίχνη διάρρηξης, γεγονός που οδήγησε στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπήρχε αντικλείδι.

Περιστέρι: Ελεύθεροι μέχρι την επόμενη δικαστική εξέλιξη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να απασχολήσει τις αρμόδιες δικαστικές αρχές στις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, η 47χρονη και οι γονείς της φέρονται να παραμένουν ελεύθεροι.

Για τη μητέρα του γιατρού, τα εργαστηριακά και ιατρικά δεδομένα θα είναι καθοριστικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν η νοσηλεία της σχετίζεται με την υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες και τα ευρήματα που έχουν παρουσιαστεί πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η ακριβής ουσία, ο τρόπος έκθεσης και οι ευθύνες των εμπλεκομένων δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικά αποδεδειγμένα πριν ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση.