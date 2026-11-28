Για τον επικείμενο γάμο της και τις σκέψεις της σχετικά με την οργάνωσή του μίλησε η Φαίη Σκορδά, μέσα από την εκπομπή «For You».

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις της Ζενεβιέβ Μαζαρί για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, με την κουβέντα στο πλατό να περνά γρήγορα και στα ευχάριστα σχέδια της παρουσιάστριας. Οι συνεργάτες της θέλησαν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για την ξεχωριστή ημέρα που ετοιμάζει, με τον Άρη Καβατζίκη να τη ρωτά πότε υπολογίζει να παντρευτεί.

Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις προετοιμασίες, καθώς θεωρεί ότι δε θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να οργανώσει τον γάμο της. Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, αναφέρθηκε και στην επιλογή του νυφικού.

«Καλά, αυτό είναι το μόνο εύκολο (το νυφικό). Σε τρία λεπτά εγώ θα το βρω το νυφικό μου. Σε εμάς δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχω ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά επειδή είμαι πολύ οργανωτική, θέλω δύο εβδομάδες. Θέλω είκοσι μέρες», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια έδωσε και ένα πιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για τον γάμο της, αποκαλύπτοντας ότι τον τοποθετεί χρονικά μετά το Πάσχα και πριν από τον Ιούλιο του 2027.

Όταν η συνεργάτιδά της, Δέσποινα Τσόκου, ανέφερε ότι πρόκειται να παντρευτεί τον Ιούλιο, η Φαίη Σκορδά ξεκαθάρισε πως η δική της σκέψη είναι να προηγηθεί.

«Όχι, εγώ νωρίτερα φαντάζομαι, πριν από τον Ιούλιο», ανέφερε, με τον Άρη Καβατζίκη να τη ρωτά αν εννοεί μετά το Πάσχα. «Ναι, κάπου εκεί το βλέπω», απάντησε η παρουσιάστρια.

Η σχέση της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο βρίσκεται σε σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η παρουσιάστρια έχει αρχίσει να μοιράζεται περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, μάλιστα, αποκάλυψε ότι συγκατοικούν εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, ενώ εξήγησε πως η απόφαση να προχωρήσουν στον γάμο ήρθε με φυσικό τρόπο μέσα από την κοινή τους καθημερινότητα.

Αρχικά, το ζευγάρι είχε σκεφτεί να παντρευτεί στα τέλη Αυγούστου, ωστόσο οι επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις της παρουσιάστριας δεν της επέτρεψαν να ασχοληθεί με την οργάνωση όπως θα ήθελε. Έτσι, όλα δείχνουν πως ο γάμος τους μεταφέρεται για την άνοιξη ή τις αρχές του καλοκαιριού του 2027, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία.