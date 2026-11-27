Δείτε βίντεο για την Αλίκη Καραμανλή από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Στιγμές βαθιάς συγκίνησης και μητρικής υπερηφάνειας έζησε την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, η Νατάσα Παζαΐτη, η οποία είδε την κόρη της, Αλίκη Καραμανλή, να ολοκληρώνει με επιτυχία τις ακαδημαϊκές της σπουδές και να παίρνει το πτυχίο της από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, μοιράστηκε τη μεγάλη της χαρά με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρυφερά στιγμιότυπα από την τελετή ορκωμοσίας. Σε ένα από αυτά, μητέρα και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές και αγκαλιασμένες, με την 23χρονη Αλίκη να κρατά περήφανη το πτυχίο της.

«Συγχαρητήρια στο Αλικάκι μου για την απόκτηση του πτυχίου της. Εύχομαι όλες οι μανούλες να έχουν τέτοιες χαρές», έγραψε χαρακτηριστικά η Νατάσα Παζαΐτη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Από μια τόσο σημαντική ημέρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο πατέρας της, Κώστας Καραμανλής, καθώς και ο δίδυμος αδελφός της, Αλέξανδρος, με την ορκωμοσία να αποτελεί την αφορμή για μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις της οικογένειας.

Η ανάρτηση της Νατάσας Παζαΐτη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Σάσας Σταμάτη στα Παραπολιτικά, η Αλίκη Καραμανλή αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, έχοντας ακολουθήσει την κατεύθυνση της Πολιτικής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Αλίκη και ο Αλέξανδρος Καραμανλής γεννήθηκαν στις 12 Ιουνίου 2003. Αν και μεγαλώνουν με ένα από τα πιο γνωστά επώνυμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη φρόντισαν διαχρονικά να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας την ιδιωτική τους ζωή.