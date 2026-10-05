Νατάσα Παζαΐτη: Mε τα δίδυμα παιδιά της στο Greece Race for the Cure

Αλέξανδρος & Αλίκη Καραμανλή στον αγώνα για την πρόληψη του καρκίνου μαστού

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Νατάσα Παζαΐτη: Στιγμιότυπα με τα παιδιά της από το Greece Race for the Cure/ NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Παζαΐτη συμμετείχε στο Greece Race for the Cure στην Αθήνα, με τα δίδυμα παιδιά της, Αλέξανδρο και Αλίκη Καραμανλή.
  • Η διοργάνωση προάγει την ενημέρωση και την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, το οποίο είναι κεντρικό θέμα της ιατρικής δραστηριότητας της Παζαΐτη.
  • Η ομάδα «Κέντρο Υγείας Μαστού – Νατάσα Παζαΐτη» συμμετείχε στέλνοντας μήνυμα πρόληψης και στήριξης.
  • Η Παζαΐτη κάλεσε μέσω social media γυναίκες-survivors να συμμετάσχουν στη δράση.
  • Τα δίδυμα παιδιά της Παζαΐτη σπάνια εμφανίζονται δημόσια, αλλά υποστήριξαν ενεργά τη μητέρα τους στην εκδήλωση.

Η Νατάσα Παζαΐτη παραβρέθηκε στο Greece Race for the Cure το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στην Αθήνα, συμμετέχοντας στη διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη των γυναικών που νοσούν ή έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού. Στο πλευρό της ήταν και τα δίδυμα παιδιά της, Αλέξανδρος και Αλίκη Καραμανλή, σε μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Αλέξανδρος Καραμανλής- Νατάσα Παζαΐτη- Αλίκη Καραμανλή στο Greece Race for the Cure/ NDP

Αλέξανδρος Καραμανλής- Νατάσα Παζαΐτη- Αλίκη Καραμανλή στο Greece Race for the Cure/ NDP

Η παρουσία της συζύγου του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η πρόληψη, η ενημέρωση και η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού βρίσκονται στο επίκεντρο της ιατρικής της δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι η Νατάσα Παζαΐτη είναι ειδική γενική χειρουργός και χειρουργός ογκολογίας και αποκατάστασης μαστού και διατηρεί ιδιωτικό Κέντρο Υγείας Μαστού στην Αθήνα.

Σάσα Σταμάτη- Αλέξανδρος Καραμανλής- Νατάσα Παζαΐτη- Αλίκη Καραμανλή/ NDP

Σάσα Σταμάτη- Αλέξανδρος Καραμανλής- Νατάσα Παζαΐτη- Αλίκη Καραμανλή/ NDP

Μαζί με τη Νατάσα Παζαΐτη, τον Αλέξανδρο και την Αλίκη, βρέθηκε και η Σάσα Σταμάτη. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη συμμετοχή τους στη μεγάλη διοργάνωση που γέμισε τους δρόμους της Αθήνας με μήνυμα υπέρ της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των γυναικών.

Race for the Cure και η ομάδα της Νατάσας Παζαΐτη

Στο φετινό Greece Race for the Cure συμμετείχε η ομάδα «Κέντρο Υγείας Μαστού – Νατάσα Παζαΐτη», με επικεφαλής την ίδια. Η ομάδα έτρεξε και περπάτησε στη διοργάνωση, στέλνοντας μήνυμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Νατάσα Παζαΐτη στο Greece Race for the Cure / NDP

Νατάσα Παζαΐτη στο Greece Race for the Cure / NDP

Όπως αναφέρθηκε από το Κέντρο, «Ήμασταν όλοι μαζί εκεί για να ακουστεί το μήνυμα της πρόληψης πιο δυνατά. Race for the Cure 2026».

Στόχος της συμμετοχής ήταν να συναντηθούν στο ίδιο σημείο γυναίκες που νοσούν, γυναίκες που έχουν νικήσει τη νόσο, survivors, αλλά και άνθρωποι που θέλουν να στηρίξουν έμπρακτα τη σημασία της πρόληψης. Η ομάδα του «Κέντρο Υγείας Μαστού – Νατάσα Παζαΐτη» συμμετείχε στη μεγάλη διοργάνωση με αυτό ακριβώς το μήνυμα.

Το κάλεσμα πριν από τη διοργάνωση

Λίγο πριν από τη διοργάνωση, η Νατάσα Παζαΐτη είχε απευθύνει μέσω social media ανοιχτό κάλεσμα στις ασθενείς της και στις γυναίκες-survivors να περπατήσουν μαζί της.

Στη σχετική ανάρτηση είχε γράψει: «Είσαι έτοιμη να κάνεις το βήμα; ​Αύριο η καρδιά της πρόληψης χτυπά στο Πεδίον του Άρεως! Ελάτε να περπατήσουμε μαζί, να μοιραστούμε χαμόγελα και να στείλουμε το πιο δυνατό μήνυμα ελπίδας»

Νατάσα Παζαΐτη: Στο πλευρό της τα δίδυμα παιδιά της, Αλέξανδρος και Αλίκη Καραμανλή

Τα δίδυμα παιδιά της Νατάσας Παζαΐτη και του Κώστα Καραμανλή, που έκλεισαν τα 23 τους χρόνια τον περασμένο Ιούνιο, κρατούν χαμηλό προφίλ και σπάνια κάνουν δημόσιες εμφανίσεις. 

Νατάσα Παζαΐτη-Αλίκη Καραμανλή-Αλέξανδρος Καραμανλής-Σάσα Σταμάτη/ NDP

Νατάσα Παζαΐτη-Αλίκη Καραμανλή-Αλέξανδρος Καραμανλής-Σάσα Σταμάτη/ NDP

Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής είναι φοιτητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η δίδυμη αδελφή του, Αλίκη, σπουδάζει στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή

Η Αλίκη Καραμανλή έχει δείξει ενδιαφέρον και για τις Τέχνες, καθώς συμμετείχε στην παράσταση «Οι Κληρονόμοι» του Κολλεγίου Αθηνών. Είχε επίσης συμμετάσχει παλαιότερα μαζί με τον δίδυμο αδελφό της Αλέξανδρο στην παράσταση «Η κυρία ατυχήσασα».

Καραμανλής - Παζαΐτη: Καμάρωσαν τα δίδυμα παιδιά τους στο θέατρο

Η Αλίκη και ο Αλέξανδρος Καραμανλής στήριξαν ενεργά τη μητέρα της σε μια δράση άμεσα συνδεδεμένη με το έργο της. Η κοινή τους παρουσία μετέφερε το μήνυμα ότι η ενημέρωση και η πρόληψη απέναντι στον καρκίνο του μαστού αφορά όλους.

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