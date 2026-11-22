Ένα χαλαρό και γεμάτο αισιοδοξία πρωινό Κυριακής απόλαυσαν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης, με τη δημοσιογράφο να μοιράζεται όμορφα στιγμιότυπα στα social media.

Μέσα από δύο Instagram stories, η συνεργάτιδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, κάνοντας περίπατο στη Βούλα παρέα με τον τετράποδο φίλο τους.

Στα πλάνα, η ίδια φαίνεται να οδηγεί τη βόλτα κρατώντας το λουρί του σκύλου τους, με τον σύζυγό της να την ακολουθεί λίγα βήματα πιο πίσω. Κάνοντας tag τον Γιώργο Μυλωνάκη, η Τίνα Μεσσαροπούλου έστειλε τις ευχές της στους followers της γράφοντας λιτά: «Καλή Κυριακή σε όλους!».

Κυριακάτικος περίπατος στη Βούλα για την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον σύζυγό της

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε το ζευγάρι. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Απρίλιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, γεγονός που οδήγησε στη νοσηλεία του στον «Ευαγγελισμό» και, αργότερα, στη μετάβασή του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η Τίνα Μεσσαροπούλου υπήρξε ο φύλακας άγγελός του, μιλώντας μάλιστα ανοιχτά για τη μάχη που έδωσαν ως οικογένεια αλλά και για τη δύναμη που άντλησαν από την αγάπη του κόσμου.

Πλέον, έχοντας αφήσει πίσω τα δύσκολα και με τον Γιώργο Μυλωνάκη να έχει επιστρέψει δυνατός στα καθήκοντά του, το ζευγάρι βρίσκει ξανά τους κανονικούς του ρυθμούς. Οι κοινές τους έξοδοι και οι μικρές αποδράσεις με καλούς φίλους πληθαίνουν, δείχνοντας πως απολαμβάνουν στο έπακρο την επιστροφή στην κανονικότητα.