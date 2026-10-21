Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Μας έλεγαν ”ωραίο το θεατράκι στην Επίδαυρο”»

Το παράπονο της δημοσιογράφου για τις κακίες του κόσμου

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε για την εμπειρία της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια της σοβαρής ασθένειας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.
  • Ο Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και νοσηλεύτηκε για 27 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της ΜΕΘ.
  • Δημοσιεύματα στα social media αμφισβήτησαν την κατάσταση της υγείας του, προκαλώντας την αντίδραση της Μεσσαροπούλου.
  • Η Μεσσαροπούλου τόνισε την κακοήθεια των σχολίων και την ανάγκη να μην υποτιμάται η σοβαρότητα της κατάστασης.
  • Μετά τη νοσηλεία στην Ελλάδα, ο Μυλωνάκης συνεχίζει την αποκατάστασή του στο εξωτερικό.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης για την εμπειρία που έζησε η οικογένειά της το καλοκαίρι, όταν ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Χαμογελαστοί σε θεατρική παράσταση

Με αφορμή συζήτηση για τα σχόλια που δέχτηκε η Σελίν Ντιόν μετά τις συναυλίες της, η δημοσιογράφος περιέγραψε όσα διάβαζε στα social media σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως τόνισε, ο σύζυγός της νοσηλευόταν επί μακρόν.

Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Μας έλεγαν ”ωραίο το θεατράκι στην Επίδαυρο”»

Η ίδια ανέφερε: «Όλο το καλοκαίρι διάβαζα σχόλια από κάτω στα social media. "Ωραίο το θεατράκι στην Επίδαυρο με τον άντρα σου. Άντε να το παίξετε και αλλού". Ότι και καλά δεν έπαθε τίποτα. Ήταν όλο ένα ψέμα. Γιατί πώς τόσο γρήγορα σηκώθηκε και αναστήθηκε και είναι όλα καλά; Δηλαδή θέλω να πω η κακοήθεια του κόσμου μπορεί να πιάσει κόκκινο ορισμένες φορές και να ακούσεις παράλογα πράγματα για έναν άνθρωπο που νοσηλεύτηκε για είκοσι επτά μέρες σε κώμα».

Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο

Συμπλήρωσε ακόμη: «Γράψανε ότι ήταν όλο αυτό ένα ψέμα. Αναρωτιόντουσαν πώς γίνεται από μια τέτοια κατάσταση που μπορεί σε άλλους να αφήνει κάποια κουσούρια, εκείνος να είναι απόλυτα λειτουργικός. Μη φτάνουμε στο άλλο άκρο».

Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Μας έλεγαν ”ωραίο το θεατράκι στην Επίδαυρο”»

Ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Εκεί υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση εμβολισμού.

Ακολούθησε νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την οικογένεια και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του να περνούν ημέρες μεγάλης αγωνίας.

Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Η λαμπερή εμφάνιση σε γάμο!

Μετά τη νοσηλεία του στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μυλωνάκης μετέβη στο εξωτερικό για να συνεχίσει την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο.

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ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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