Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε στο Πέραμα η ζημιά σε αγωγό λυμάτων, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η βασική οδική αρτηρία της περιοχής και να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αποκατάστασης από τα αρμόδια συνεργεία. Η βλάβη εντοπίζεται σε σημείο όπου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπάρχει καθίζηση του αγωγού σε βάθος πέντε μέτρων και σε μήκος περίπου 100 μέτρων, ενώ οι αρχές ζητούν περιορισμό των μετακινήσεων ενόψει και της αυξημένης κυκλοφορίας της Δευτέρας.

Η εικόνα από το σημείο δείχνει τρύπα στο οδόστρωμα, η οποία θα ανοίξει περισσότερο προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν τα συνεργεία και να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες. Το πρόβλημα αφορά τον μοναδικό δρόμο που εξυπηρετεί το Πέραμα, τη σύνδεση με τη Σαλαμίνα, αλλά και τη διέλευση βαρέων οχημάτων προς τον ναύσταθμο και τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

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Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος περιέγραψε την κατάσταση, συνδέοντας τη φθορά του αγωγού με τη διαρκή επιβάρυνση από τη βαριά κυκλοφορία. Μάλιστα, εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται προσωρινή λύση με bypass για να συνεχιστεί η ροή των λυμάτων μέχρι να γίνει η επισκευή.

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Στο σημείο εργάζονται νυχθημερόν κλιμάκια της Περιφέρειας, ενώ υπάρχει ανάγκη διαρκούς παρουσίας της Τροχαίας, καθώς η επόμενη εργάσιμη ημέρα αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη για κατοίκους και εργαζόμενους.

Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και προειδοποίησε για σοβαρή επιβάρυνση στην πρόσβαση από και προς την περιοχή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης πληροφορίες αναφέρουν ότι τα έργα θα διαρκέσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αποκατασταθεί η ασφάλεια του οδοστρώματος, το Πέραμα παραμένει σε κατάσταση αυξημένης πίεσης, με τις τοπικές αρχές να ζητούν προσοχή στις μετακινήσεις και άμεσο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.