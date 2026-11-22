Όταν η θερμοκρασία πέφτει αισθητά και ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του, τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα ζεστό πιάτο φαγητό που αχνίζει στο τραπέζι. Η φασολάδα είναι το απόλυτο ελληνικό «comfort food» για τις κρύες μέρες. Απλή, θρεπτική και οικονομική, αποτελεί την ιδανική επιλογή για να ζεσταθεί όλη η οικογένεια μετά από μια απαιτητική μέρα έξω στο κρύο.

Η επιτυχία της κλασικής φασολάδας, πέρα από την συνταγή, κρύβεται στα αγνά υλικά και στο αργό, υπομονετικό μαγείρεμα που κάνει τη σούπα να χυλώνει σωστά.

Δείτε πώς θα ετοιμάσετε την πιο νόστιμη εκδοχή της.

Τι θα χρειαστείτε:

500 γρ. φασόλια μέτρια (μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ σε μπόλικο νερό)

2-3 καρότα κομμένα σε ροδέλες

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2-3 κλωνάρια σέλινο ψιλοκομμένα (μαζί με τα φύλλα τους για extra άρωμα)

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας ή 1 τριμμένη ντομάτα

1 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Πώς θα τη φτιάξετε:

Ξεκινάμε στραγγίζοντας καλά τα φασόλια που έχουμε μουλιάσει από το βράδυ.

Τα βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με φρέσκο νερό και τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση για περίπου 10 λεπτά.

Στη συνέχεια, τα σουρώνουμε ξανά και πετάμε το πρώτο νερό, ώστε να γίνουν πιο ελαφριά και εύπεπτα.

Βάζουμε ξανά τα φασόλια στην κατσαρόλα και προσθέτουμε ζεστό νερό, τόσο ώστε να τα σκεπάζει και να περισσεύει περίπου δύο δάχτυλα.

Ρίχνουμε μέσα το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τα καρότα και το σέλινο.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τα υλικά να σιγοβράσουν για περίπου μία ώρα, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα φασόλια.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας (διαλυμένο σε λίγο ζεστό νερό), το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι.

Ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε τη φασολάδα να βράσει για ακόμα 20-25 λεπτά χωρίς καπάκι, μέχρι να δέσει η σάλτσα και να χυλώσει όμορφα.

Σερβίρετε τη φασολάδα καυτή στα πιάτα.

Συνοδεύεται ιδανικά με φρέσκο χωριάτικο ψωμί, λίγες ελιές, τυρί φέτα και, για όσους αντέχουν, λίγο μπούκοβο ή καυτερή πιπεριά για έξτρα ζεστασιά!

Καλή απόλαυση!