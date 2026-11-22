Όταν η θερμοκρασία πέφτει αισθητά και ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του, τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα ζεστό πιάτο φαγητό που αχνίζει στο τραπέζι. Η φασολάδα είναι το απόλυτο ελληνικό «comfort food» για τις κρύες μέρες. Απλή, θρεπτική και οικονομική, αποτελεί την ιδανική επιλογή για να ζεσταθεί όλη η οικογένεια μετά από μια απαιτητική μέρα έξω στο κρύο.
Η επιτυχία της κλασικής φασολάδας, πέρα από την συνταγή, κρύβεται στα αγνά υλικά και στο αργό, υπομονετικό μαγείρεμα που κάνει τη σούπα να χυλώνει σωστά.
Πικάντικη φασολάδα: Μία πεντανόστιμη συνταγή, για τις χειμωνιάκες μέρες!
Δείτε πώς θα ετοιμάσετε την πιο νόστιμη εκδοχή της.
Τι θα χρειαστείτε:
- 500 γρ. φασόλια μέτρια (μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ σε μπόλικο νερό)
- 2-3 καρότα κομμένα σε ροδέλες
- 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 2-3 κλωνάρια σέλινο ψιλοκομμένα (μαζί με τα φύλλα τους για extra άρωμα)
- 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας ή 1 τριμμένη ντομάτα
- 1 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Πώς θα τη φτιάξετε:
- Ξεκινάμε στραγγίζοντας καλά τα φασόλια που έχουμε μουλιάσει από το βράδυ.
- Τα βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με φρέσκο νερό και τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση για περίπου 10 λεπτά.
- Στη συνέχεια, τα σουρώνουμε ξανά και πετάμε το πρώτο νερό, ώστε να γίνουν πιο ελαφριά και εύπεπτα.
- Βάζουμε ξανά τα φασόλια στην κατσαρόλα και προσθέτουμε ζεστό νερό, τόσο ώστε να τα σκεπάζει και να περισσεύει περίπου δύο δάχτυλα.
- Ρίχνουμε μέσα το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τα καρότα και το σέλινο.
- Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τα υλικά να σιγοβράσουν για περίπου μία ώρα, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα φασόλια.
- Στη συνέχεια, προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας (διαλυμένο σε λίγο ζεστό νερό), το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι.
- Ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε τη φασολάδα να βράσει για ακόμα 20-25 λεπτά χωρίς καπάκι, μέχρι να δέσει η σάλτσα και να χυλώσει όμορφα.
Σερβίρετε τη φασολάδα καυτή στα πιάτα.
- Συνοδεύεται ιδανικά με φρέσκο χωριάτικο ψωμί, λίγες ελιές, τυρί φέτα και, για όσους αντέχουν, λίγο μπούκοβο ή καυτερή πιπεριά για έξτρα ζεστασιά!
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