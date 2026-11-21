Καθώς η θερμοκρασία πέφτει αισθητά και ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του, η ανάγκη μας για ένα ζεστό, θρεπτικό και μαμαδίστικο πιάτο γίνεται πιο έντονη. Τα όσπρια επιστρέφουν δυναμικά στην κουζίνα μας και τα ρεβύθια έχουν την τιμητική τους. Είναι χορταστικά, νηστίσιμα, γεμάτα πρωτεΐνη και πολύ οικονομικά. Το μεγάλο δίλημμα, όμως, παραμένει ίδιο κάθε φορά που τα βάζουμε στο πρόγραμμα.

Θα τα φτιάξουμε κλασικά λεμονάτα στην κατσαρόλα ή μελωμένα στον φούρνο; Ό,τι κι αν διαλέξετε, σας έχουμε δύο εγγυημένες συνταγές που θα ζεστάνουν το τραπέζι σας.

Κλασικά ρεβύθια λεμονάτα στην κατσαρόλα

Η ιδανική επιλογή για τις κρύες μέρες που θέλετε μια ζεστή σούπα με πλούσια, χυλωμένη σάλτσα.

Υλικά

500 γρ. ρεβύθια (μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ)

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 καρότα κομμένα σε ροδέλες

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Χυμό από 2 λεμόνια

1 κουταλιά της σούπας αλεύρι ή κορν φλάουρ

Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη

Εκτέλεση

Στραγγίζετε τα ρεβύθια και τα βάζετε σε μια κατσαρόλα με μπόλικο νερό να βράσουν, ξαφρίζοντας στην αρχή.

Μόλις πάρουν βράση, χαμηλώνετε τη φωτιά, προσθέτετε το κρεμμύδι, τα καρότα και το μισό ελαιόλαδο.

Τα αφήνετε να σιγοβράσουν για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν καλά.

Λίγο πριν τα κατεβάσετε, χτυπάτε σε ένα μπολ το υπόλοιπο λάδι, τον χυμό λεμονιού και το αλεύρι.

Ρίχνετε το μείγμα στην κατσαρόλα, προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και ρίγανη, και ανακινείτε απαλά.

Αφήνετε το φαγητό να πάρει μια τελευταία βράση για 5 λεπτά, ώστε να χυλώσει όμορφα η σάλτσα.

Ρεβύθια μελωμένα στον φούρνο

Αν προτιμάτε τα φαγητά του φούρνου με πλούσια, κοκκινιστή γεύση, αυτή η εκδοχή θα σας ενθουσιάσει.

Υλικά

500 γρ. ρεβύθια (μουλιασμένα από το βράδυ)

2 ξερά κρεμμύδια σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο

400 γρ. ντομάτα τριμμένη

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 κλαδάκι δεντρολίβανο

Αλάτι, πιπέρι, λίγο κύμινο

Εκτέλεση