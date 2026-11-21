Μια πόλη που έχει χαρακτηριστεί ως πόλη του ποδηλάτου, δεν μπορεί παρά να μην έχει βασικό μήνυμα τα φετινά Χριστούγεννα το ποδήλατο! Ο λόγος για την Καρδίτσα και ο τίτλος των φετινών εκδηλώσεων είναι ενδεικτικός «Χριστουγεννιάτικα Πεντάλ: Τα Χριστούγεννα στην Καρδίτσα κάνουν πετάλι!». Από τις 7 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 6 Ιανουαρίου 2027, μια νέα χριστουγεννιάτικη διοργάνωση, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, γεμίζει την Καρδίτσα με ποδήλατα, δημιουργία και γιορτινές δράσεις.

Η Καρδίτσα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα με πρωταγωνιστή το ποδήλατο. Τα Χριστουγεννιάτικα Πεντάλ προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες σε μια γιορτινή διαδρομή με οκτώ θεματικές στάσεις, χριστουγεννιάτικες εγκαταστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία, μουσικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Κεντρική δράση της διοργάνωσης είναι ο Πανελλαδικός Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Διακόσμησης Ποδηλάτου, με έξι κατηγορίες συμμετοχής: Παιδιά & Έφηβοι, Ενήλικες, Σχολεία & Μικρές Ομάδες, Καλλιτέχνες & Δημιουργοί, Επιχειρήσεις και Ποδηλατικοί Όμιλοι. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 18 βραβεία, με χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 6.800 ευρώ, καλώντας όλη την Ελλάδα να βάλει τη φαντασία της σε κίνηση!

Οι συμμετοχές και η διακόσμηση των ποδηλάτων θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ η άφιξη των ποδηλάτων στην Καρδίτσα έχει προγραμματιστεί να γίνει έως τις 5 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, μέσα από το «CHRISTMAS PEDAL PASSPORT», η διοργάνωση συνδέεται με την τοπική αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και καταστήματα της Καρδίτσας να συμμετέχουν ενεργά στη γιορτινή διαδρομή, προσφέροντας ειδικά προνόμια στους επισκέπτες και ενισχύοντας την εμπορική κίνηση της πόλης κατά την εορταστική περίοδο.

Ξεχωριστή δράση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου, με μια μεγάλη ημερίδα αφιερωμένη στο ποδήλατο και τους ποδηλάτες, καθώς και μια γιορτινή ποδηλατοβόλτα στο κέντρο της πόλης. Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος τονίζει: «Η Καρδίτσα ως πόλη του ποδηλάτου για φέτος τα Χριστούγεννα καταθέτει μια ωραία πρόταση που ακούει στο όνομα "christmas pedal". Πρόκειται για ένα πανελλήνιο διαγωνισμό ποδηλάτου με διάφορα βραβεία ανά κατηγορία. Όμως ο κύριος στόχος μας είναι επισκέπτες από διάφορα σημεία της χώρας να επισκεφτούν την πόλη το ποδηλάτου και να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία: Να δουν και να γνωρίσουν πώς μια ολοκληρη πόλη περίπου 50.000 ανθρώπων στην καθημερινότητα μετακινείται με το ποδήλατο. Πρόκειται πιστεύω για κάτι μοναδικό».

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, του Δήμου Καρδίτσας, του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της δημοτικής αρχής υπάρχουν περίπου 30.000 ποδήλατα στην Καρδίτσα, σχεδόν όσα και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Τα χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες, από νήπια μέχρι ηλικιωμένοι.

Αξιοθέατα για τα Χριστούγεννα

Μια περιήγηση στον δήμο Καρδίτσας, όπου τα αγραφιώτικα βουνά και ο απέραντος θεσσαλικός κάμπος σμίγουν και δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο απίστευτης ομορφιάς που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, αξίζει από κάθε άποψη.

Η πόλη της Καρδίτσας είναι μια σχετικά νέα πόλη, με καλή ρυμοτομία, πολλούς πεζοδρόμους και αρκετές πλατείες. Διαθέτει σημαντικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων ενώ θεωρείται η πόλη του ποδηλάτου. Κέντρο αναφοράς της πόλης είναι το άλσος του Παυσιλύπου. Τα μουσεία και οι πινακοθήκες δίνουν ένα άλλο τόνο στην πολιτιστική κίνηση της πόλης. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, όπου εκτίθεται σημαντικός αρχαιολογικός πλούτος της ευρύτερης περιοχής, η δημοτική πινακοθήκη διαθέτει έργα αξιόλογων ντόπιων και ξένων καλλιτεχνών. Το Μουσείο Πόλης (ιστορικό-λαογραφικό) με πυρήνα των συλλόγων του τα προσωπικά αντικείμενα του Νικολάου Πλαστήρα. Το μουσείο ύδρευσης βρίσκεται στο άλσος «χίλια δέντρα», ενώ σημαντικό είναι το μουσείο Λέσχης Φωτογραφίας και Κινηματογράφου.

Μουσεία υπάρχουν και σε κοινότητες του δήμου Καρδίτσας, όπως το ιστορικό μουσείο Χαρίλαου Φλωράκη στο Παλιοζωγλόπι. Στα αξιοθέατα είναι η δημοτική αγορά, μνημείο ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τα αγάλματα τριών μουσών και μιας χάριτος καθώς και το επιβλητικό συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, όπως και ο έφιππος ανδριάντας του Νικολάου Πλαστήρα στην ομώνυμη πλατεία. Η πόλη της Καρδίτσας, είναι η πόλη του Γεωργίου Καραϊσκάκη και του Νικολάου Πλαστήρα, η πόλη από όπου πρωτοξεκίνησαν οι αγροτικοί αγώνες, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που απελευθερώθηκε από την γερμανο-ιταλική κατοχή, η πόλη του πανελληνίου φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου και των δικών της μουσικών εκδηλώσεων κ.α.

Πολλές είναι οι εκκλησίες και οι αρχαιότητες που θα συναντήσει ο επισκέπτης στον δήμο Καρδίτσας. Ξεχωρίζει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην πόλη της Καρδίτσας, η ακρόπολη των ελληνιστικών χρόνων στο Καλλίθηρο, ο θολωτός τάφος στους Αγίους Θεοδώρους, ενώ αξίζει να επισκεφθείτε το Κέντρο Χλωρίδας και Πανίδας των Αγράφων στην Καστανιά. Περίοπτη θέση κατέχουν και οι κοντινές επισκέψεις, όπως είναι η λίμνη Πλαστήρα και η περιοχή των Αγράφων. Η λίμνη Πλαστήρα είναι εύκολα προσβάσιμη, και είναι μια περιοχή που χαρίζει στον επισκέπτη ανεπανάληπτες εμπειρίες με την φυσική της ομορφιά. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε τη λίμνη και τα λουτρά Σμοκόβου, όπως και παραδοσιακούς οικισμούς όπως είναι το Φανάρι.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Καρδίτσας: «Οι επισκέπτες μας μέσα από τις δράσεις που οργανώνουμε, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία του ποδηλάτου, την ιστορία επαγγελμάτων που χάνονται, την ιστορία της πόλης και της περιοχής. Φέτος τα Χριστούγεννα λοιπόν christmas pedal για να βιώσουμε κάτι διαφορετικό εναρμονισμένο όμως με το πνεύμα των γιορτών».

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συντάκτης άρθρου: Αποστόλης Ζώης